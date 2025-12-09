Nhật Bản “dội giáo nước lạnh” việc EU kêu gọi sử dụng tài sản đóng băng của Nga

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama ngày 8/12 bác bỏ việc sử dụng các tài sản Nga vì lý do pháp lý. Ảnh: AFP.

Trong cuộc họp bộ trưởng tài chính nhóm G7 hôm 8/12, Tokyo bày tỏ quan điểm không thể làm theo kế hoạch của EU là chuyển cho Ukraine giá trị của các tài sản Nga bị đóng băng.

Hai nhà ngoại giao EU am hiểu thảo luận cho biết Nhật Bản nêu rõ họ không thể sử dụng khoảng 30 tỷ USD tài sản Nga đang bị đóng băng trên lãnh thổ nước này để phát hành khoản vay cho Ukraine.

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama bác bỏ việc sử dụng các tài sản Nga vì lý do pháp lý. Tuy vậy, EU cho rằng tuyên bố của Tokyo có liên quan đến lập trường hiện tại của Washington.

Ủy ban châu Âu (EC) muốn các nước thành viên đạt thỏa thuận trước hội nghị thượng đỉnh ngày 18/12 về việc sử dụng 210 tỷ euro giá trị tài sản Nga bị phong tỏa. Tuy nhiên, Bỉ tỏ ra lo ngại vì khả năng nước này sẽ phải hoàn trả toàn bộ nếu Nga tìm cách đòi lại.

Mặt khác, Bỉ yêu cầu các nước G7 ngoài EU cùng tham gia cấp khoản vay cho Ukraine dựa trên tài sản Nga bị đóng băng mà họ đang nắm giữ. Thủ tướng Bỉ Bart De Wever cho rằng nếu nhiều nước cùng tham gia, nguy cơ Nga trả đũa riêng Bỉ sẽ giảm bớt.

Tuy vậy, Mỹ và Nhật Bản đều từ chối tham gia kế hoạch của Brussels, khiến EU phải tự gánh phần lớn nhu cầu tài chính của Ukraine trong thời gian tới.

Tại cuộc họp hôm 8/12, Mỹ cho biết sẽ cắt giảm hỗ trợ cho Ukraine sau khi giải ngân nốt các khoản vay thuộc nhóm G7, được chính quyền tiền nhiệm Joe Biden công bố năm 2024. Ukraine hiện đối mặt khoản thiếu hụt ngân sách 71,7 tỷ euro trong năm tới và sẽ phải bắt đầu cắt giảm chi tiêu công từ tháng 4 nếu không có nguồn tiền mới.