Nhật Bản làm rõ thông tin bác bỏ kế hoạch của EU về việc sử dụng tài sản đóng băng Nga

Thứ trưởng Tài chính Nhật Bản Atsushi Mimura. Ảnh: Reuters,

Trước đó, báo Mỹ Politico cho biết, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama được cho là đã “loại trừ khả năng” ủng hộ đề xuất dùng khoảng 30 tỷ USD tài sản Nga bị đóng băng tại Nhật cho khoản vay. Lập trường này, theo Politico, được bà Katayama đưa ra trong cuộc họp với các bộ trưởng nhóm G7.

Phát biểu với báo giới hôm 9/12, Thứ trưởng Tài chính phụ trách các vấn đề quốc tế Atsushi Mimura khẳng định thông tin trên “hoàn toàn sai”. Ông nói thêm Bộ trưởng Katayama “chưa bao giờ đưa ra bình luận như vậy”. Nhưng ông Mimura thừa nhận Nhật Bản cũng chưa đồng ý với đề xuất của EU. Tại cuộc họp, bà Katayama chỉ nêu rõ Nhật Bản đang “chuẩn bị thực hiện các bước cụ thể” để tiếp tục hỗ trợ Ukraine, theo Reuters.

Trước đây, phương Tây cung cấp cho Ukraine hàng tỷ USD tiền hỗ trợ, được bảo lãnh bằng tiền lãi hình thành trong tương lai của tài sản đóng băng Nga. Tuần trước, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen kêu gọi các nước EU và đối tác tài trợ cho Ukraine mạnh mẽ hơn, trong đó số khoản tiền hỗ trợ cần được đảm bảo trực tiếp bằng tài sản đóng băng của Nga.

Khi dự báo thâm hụt ngân sách của Ukraine có thể lên tới 48 tỷ USD trong năm tới, một số quan chức châu Âu được cho là đang thúc đẩy mạnh hơn việc huy động khoản dự trữ của Nga.

Moscow nhiều lần lên án mọi nỗ lực sử dụng số tài sản này là hành vi chiếm đoạt và cảnh báo sẽ đáp trả.