Ông Trump bất ngờ chỉ trích châu Âu, áp lực đè nặng Tổng thống Ukraine

Ông Trump trong cuộc phỏng vấn với phóng viên của POLITICO (ảnh: POLITICO)

Ông Trump chỉ trích giới lãnh đạo châu Âu

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn của POLITICO, công bố hôm 9/12, ông Trump cho rằng các đồng minh truyền thống của Mỹ ở châu Âu không đủ mạnh mẽ để giải quyết vấn đề nhập cư và chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

“Tôi nghĩ họ yếu đuối. Nhưng tôi cũng nghĩ họ đang tỏ ra là những chính trị gia quá mực thước”, ông Trump nói, đề cập đến giới lãnh đạo châu Âu.

“Tôi nghĩ họ không biết mình nên làm gì. Châu Âu không biết phải làm gì”, ông Trump nói thêm.

Theo POLITICO, đây là những lời lẽ gay gắt của ông Trump nhằm vào giới lãnh đạo châu Âu và có nguy cơ gây rạn nứt trong quan hệ của Mỹ với một số nước như Pháp, Đức.

Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố, ông sẽ tiếp tục ủng hộ các chính trị gia mình yêu thích, bất chấp căng thẳng với giới lãnh đạo châu Âu.

“Tôi sẽ ủng hộ họ. Tôi đã ủng hộ nhiều người rồi, kể cả những người mà họ (giới lãnh đạo châu Âu) không ưa. Tôi đã ủng hộ ông Viktor Orban”, ông Trump nói, đề cập tới Thủ tướng Hungary – người nhiều lần phản đối các lệnh trừng phạt Nga của EU.

Ukraine nên tổ chức bầu cử

Trong cuộc phỏng vấn của POLITICO, Tổng thống Mỹ cho biết, ông không mấy tin tưởng vào khả năng lãnh đạo của châu Âu trong việc tìm cách chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

“Họ chỉ nói mà không làm. Vậy nên xung đột cứ kéo dài mãi”, ông Trump nói.

Ông Trump cho biết, giới chức Mỹ đã gửi một bản dự thảo kế hoạch hòa bình mới cho Ukraine, nhưng Tổng thống Ukraine Zelensky chưa đọc.

“Nhiều quan chức Kiev thích đề xuất này. Rất nhiều người đang chết. Vì vậy, sẽ rất tốt nếu ông ấy đọc nó”, ông Trump nói, nhấn mạnh rằng ông Zelensky nên sớm “hành động” và “bắt đầu chấp nhận mọi thứ”.

Theo ông Trump, Nga là một quốc gia “lớn hơn nhiều” so với Ukraine và đang “chiếm ưu thế” trên chiến trường.

“Đến một lúc nào đó, quy mô lớn sẽ thắng thế. Và đây lại là một quy mô khổng lồ”, ông Trump nói.

Khi được hỏi rằng liệu Ukraine có nên tổ chức bầu cử tổng thống hay không, ông Trump nói “đã đến lúc”.

“Họ đã không bầu cử trong một thời gian dài rồi. Các bạn biết đấy, họ cứ nói về một nền dân chủ, nhưng rồi sẽ đến lúc nó không còn dân chủ nữa”, ông Trump nói.

Theo ông Trump, nếu Kiev “lợi dụng xung đột để không tổ chức bầu cử” thì người dân Ukraine “nên có quyền lựa chọn”.

Nhiệm kỳ của Tổng thống Ukraine Zelensky đã kết thúc vào tháng 5/2024. Tuy nhiên, theo Hiến pháp Ukraine, nước này có thể không tổ chức bầu cử trong thời gian thiết quân luật.