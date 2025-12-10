Tàu cá có 8 ngư dân bị chìm

Sáng 10/12, đại diện Hải đội 102 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 cho biết đơn vị đang tiếp tục phối hợp tìm kiếm ngư dân mất tích trong vụ chìm tàu cá trên vùng biển Hà Tĩnh.

Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển nỗ lực tìm kiếm ngư dân mất tích.

Khoảng 13h30 ngày 9/12, tàu cá công suất khoảng 1.000 CV do anh Hồ Sỹ Hùng (34 tuổi, trú tại phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An) làm thuyền trưởng bị chìm khi đang đánh bắt thủy sản cách cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh) khoảng 50 hải lý.

Thời điểm này, 8 ngư dân trên tàu phát tín hiệu cầu cứu khẩn cấp tới bộ đội biên phòng và nhảy xuống biển.

Hiện ngành chức năng đang nỗ lực tìm kiếm.

Các thuyền viên bám vào thùng xốp, áo phao, trôi dạt nhiều vị trí. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã điều động tàu Cảnh sát biển 3005 (Hải đội 102) tiếp cận hiện trường, phối hợp với bộ đội biên phòng, các tàu cá hoạt động gần khu vực tham gia tìm kiếm.

Đến 16h45 ngày 9/12, 7 người được tàu cá do ông Nguyễn Thái Sơn (quê tỉnh Nghệ An) làm thuyền trưởng phát hiện, tiếp cận ứng cứu an toàn. Còn một thuyền viên khác mất tích.

Hiện công tác tìm kiếm vẫn được khẩn trương triển khai, phạm vi tìm kiếm tiếp tục được mở rộng với sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng và địa phương.