Phụ nữ sinh đủ 2 con được hỗ trợ tiền, nghỉ thai sản 7 tháng

Sáng 10-12, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Dân số. Luật gồm 30 Điều, có hiệu lực từ ngày 1-7-2026.

Bộ trưởng Bộ Y tế báo cáo tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Dân số trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua. Ảnh: Phạm Thắng

Đáng chú ý, luật đã đưa ra các quy định để duy trì mức sinh thay thế. Mức sinh thấp là vấn đề mà Việt Nam đang phải đối mặt.

Theo Điều 14, các biện pháp để duy trì mức sinh thay thế, bao gồm: Trường hợp sinh con thứ hai, thời gian nghỉ thai sản đối với lao động nữ là 7 tháng; lao động nam là 10 ngày làm việc khi vợ sinh con.

Phụ nữ dân tộc thiểu số được hỗ trợ tài chính khi sinh con; Hỗ trợ tài chính khi sinh con đối với phụ nữ ở tỉnh, thành phố có mức sinh dưới mức sinh thay thế; Hỗ trợ tài chính khi sinh con đối với phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi; Ưu tiên mua, thuê mua hoặc thuê nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở đối với người có từ 2 con đẻ trở lên. Luật cũng giao Chính phủ quy định các biện pháp khác.

Căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ, Chính phủ quy định mức hưởng, trình tự, thủ tục đối với các chính sách hỗ trợ nêu trên. Căn cứ khả năng cân đối ngân sách, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chính quyền địa phương cấp tỉnh quy định.

Luật Dân số cũng nêu rõ, định kỳ hằng năm cơ quan thống kê trung ương công bố tình trạng mức sinh để Chính phủ, chính quyền địa phương cấp tỉnh xây dựng, thực hiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phù hợp.

Trước đó, trong quá trình thảo luận để hoàn thiện dự thảo luật, các đại biểu Quốc hội đề nghị nghiên cứu các chính sách duy trì mức sinh thay thế một cách căn cơ, dài hạn.

Theo thông tin được ông Lê Thanh Dũng, Cục trưởng Cục Dân số (Bộ Y tế), cho biết mới đây, Ước tính năm 2025, mức sinh bình quân của phụ nữ Việt Nam trong độ tuổi sinh đẻ đạt 1,93 con, nhích lên so với mức 1,91 con/phụ nữ, của năm 2024 nhưng vẫn dưới ngưỡng sinh thay thế.

Ông Dũng cho biết sau khi sáp nhập địa giới hành chính, mức sinh tại một số địa phương tăng nhẹ. Tuy vậy, cả nước có 13/34 tỉnh có mức sinh dưới mức sinh thay thế (dưới 2,1 con/phụ nữ). Trong đó, 5 tỉnh có mức sinh thấp nhất cả nước là: TPHCM, Tây Ninh, Cần Thơ, Cà Mau và Vĩnh Long (từ 1,43 con/phụ nữ đến 1,6 con/phụ nữ). Địa phương duy nhất ở khu vực phía Bắc có mức sinh thấp dưới 2 con là Hà Nội (1,86 con/phụ nữ),

Thống kê cho thấy từ năm 2019 đến nay, dù mức sinh giảm khiến tốc độ tăng dân số chậm lại, quy mô dân số Việt Nam vẫn duy trì ổn định, mỗi năm tăng khoảng một triệu người.

Trong năm 2025, dân số Việt Nam dự kiến tăng thêm khoảng 596.900 người, đạt gần 101,9 triệu vào đầu năm 2026, chiếm 1,23% dân số thế giới. Việt Nam hiện xếp thứ 15 toàn cầu về quy mô dân số.