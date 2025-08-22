Tổng thống Donald Trump “xoay chiều”, bảo vệ không phận Ukraine bằng cách đặc biệt

Khoản lãi 10% này có thể sử dụng để chi trả cho chi phí bảo vệ không phận Ukraine như một phần của các đảm bảo an ninh trong tương lai.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nói với Fox News: "Hiện tại, chúng tôi đang bán vũ khí cho các nước châu Âu, sau đó các nước này bán lại cho Ukraine".

Ông Bessent nói thêm rằng Tổng thống Donald Trump "đang lấy 10% tiền lãi từ số vũ khí đó, vì vậy có thể khoản 10% đó sẽ chi trả chi phí cho nhiệm vụ hỗ trợ đường không cho Ukraine".

Theo tờ Business Insider, Ukraine đang thúc đẩy các bảo đảm an ninh từ lực lượng NATO để ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai của Nga, như một phần của các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra.

Một số quốc gia châu Âu dường như sẵn sàng đưa lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine, song Moscow lên tiếng phản đối.

Chính quyền ông Donald Trump đã loại trừ khả năng triển khai quân đội Mỹ ở Ukraine, nhưng các quan chức nói rằng Washington có thể đóng góp bằng cách cung cấp hỗ trợ trên không hoặc vệ tinh.

Tuy nhiên, thông tin vẫn chưa rõ ràng, có thể bao gồm từ tuần tra bằng máy bay chiến đấu đến giám sát bằng máy bay không người lái.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Tân Hoa Xã

Về hạn chót mới cho hòa bình ở Ukraine, ông Donald Trump nói trên chương trình Todd Starnes Show ngày 21-8: "Tôi nghĩ là trong vòng 2 tuần, chúng ta sẽ biết liệu có hòa bình ở Ukraine hay không. Sau đó, có lẽ chúng ta sẽ phải áp dụng một chiến thuật khác, nhưng hãy chờ xem. Rồi chúng ta sẽ sớm biết thôi".

Tuy nhiên, theo báo Kiev Independent, chưa có hạn chót nào được tuân thủ cho đến nay.

Những ngày gần đây, ông Donald Trump đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Ukraine Zelensky cùng nhiều nhà lãnh đạo châu Âu khác để thảo luận về cách chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine. Đến thời điểm hiện vẫn chưa có tiến triển nào.

Vào ngày 21-8, ông Donald Trump bất ngờ tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social rằng Ukraine không thể thắng lợi nếu không tấn công vào lãnh thổ Nga, đồng thời cáo buộc người tiền nhiệm Joe Biden chỉ cho phép Ukraine phòng thủ thay vì phản kích.

Ông Donald Trump cho rằng xung đột Nga - Ukraine đáng lẽ không xảy ra nếu ông là tổng thống Mỹ vào năm 2022. Ông chủ Nhà Trắng nói thêm: "Những thời điểm thú vị đang ở phía trước".

Những bình luận này của Tổng thống Donald Trump khác với quan điểm của ông vào tháng 12-2024. Khi đó, trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Time trước khi nhậm chức, ông đã gọi việc Washington cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga là một "sai lầm lớn". Đồng thời, ông cảnh báo những cuộc tấn công như vậy có nguy cơ làm leo thang nguy hiểm.