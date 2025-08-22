Mỹ và NATO kết thúc 3 ngày họp bàn đảm bảo an ninh cho Ukraine, chi tiết phương án đã thành hình

Ngày 21-8, lãnh đạo quân đội Mỹ và một số nước thuộc liên minh quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã trình bày các phương án cho các cố vấn an ninh quốc gia của họ về việc cung cấp đảm bảo an ninh cho Ukraine, các hãng Reuters dẫn lời một số quan chức phương Tây.

Điều này diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết giúp đảm bảo an ninh cho Ukraine trong bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt cuộc chiến với Nga.

Một tuyên bố từ Lầu Năm Góc cho biết các nhà hoạch định quân sự Mỹ và NATO đã phát triển các phương án quân sự để các cố vấn an ninh quốc gia có thể “cân nhắc thích hợp”.

Các lãnh đạo quốc phòng của Mỹ, Phần Lan, Pháp, Đức, Ý, Anh và Ukraine đã gặp nhau tại Washington, D.C., từ thứ ngày 19 đến 21-8.

Một nguồn tin nói với Reuters rằng Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, đồng thời là Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ, đã tổ chức một cuộc gọi với các đồng nghiệp NATO hôm 21-8 để thảo luận về các phương án.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, đồng thời là Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ. Ảnh: AFP

Nguồn tin cho biết các chi tiết cuối cùng vẫn cần được thống nhất, nhưng các nước châu Âu sẽ cung cấp “phần lớn” lực lượng tham gia đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Điều này phản ánh nhận định của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance hôm 20-8 rằng châu Âu sẽ phải gánh phần lớn chi phí của hoạt động đảm bảo an ninh.

“Công tác lập kế hoạch vẫn đang tiếp tục” - nguồn tin cho biết, đồng thời nhấn mạnh rằng Mỹ vẫn đang “xác định phạm vi vai trò của mình”.

Một phương án là triển khai lực lượng châu Âu đến Ukraine nhưng để Mỹ phụ trách chỉ huy và điều hành, các nguồn tin cho biết.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói rằng ông sẽ không triển khai quân đội Mỹ tại Ukraine nhưng vẫn để ngỏ khả năng Mỹ tham gia quân sự theo các hình thức khác, bao gồm hỗ trợ trên không.

Mỹ có thể hỗ trợ Ukraine trên không theo nhiều hình thức, bao gồm cung cấp thêm hệ thống phòng không và triển khai máy bay chiến đấu để giám sát, kiểm soát vùng cấm bay.

Tờ The Times ngày 20-8 dẫn các nguồn tin rằng châu Âu đã đề nghị Mỹ triển khai máy bay F-35 tới Romania như một “đảm bảo an ninh” nhằm giúp chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Ngoài ra, châu Âu cũng muốn Washington cung cấp cho Kiev tên lửa đánh chặn Patriot và NASAMS, cùng với việc được phép triển khai máy bay do thám bay tuần tra trên Biển Đen, theo nguồn tin.

The Times đưa tin rằng NATO hiện đã thực hiện “nhiệm vụ tuần tra” trên Biển Đen từ căn cứ không quân Mihail Kogalniceanu ở Romania, căn cứ lớn nhất của NATO ở châu Âu.

Các bên liên quan chưa bình luận về thông tin trên.

Theo đài RT, Nga nhiều lần đã cảnh báo rằng bất kỳ sân bay nào, ở bất kỳ quốc gia nào, sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp nếu sân bay đó tiếp nhận máy bay tham gia các nhiệm vụ chiến đấu chống lại quân đội Nga. Lực lượng Nga coi những máy bay này là tham gia trực tiếp vào xung đột tại Ukraine

Nga cũng nhiều lần cảnh báo rằng sẽ coi bất kỳ quân NATO nào triển khai ở Ukraine là mục tiêu quân sự hợp pháp dù được gửi với danh nghĩa “lính gìn giữ hòa bình” hay dưới hình thức khác.