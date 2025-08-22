Ngoại trưởng Nga cáo buộc Ukraine đi "ngược dòng"

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: RIA Novosti.

Sau hội nghị thượng đỉnh Alaska giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump, cùng các cuộc gặp tiếp theo ở Washington với Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky và các lãnh đạo châu Âu, chính quyền Mỹ cho biết một thỏa thuận hòa bình đã trở nên khả thi hơn. Nhà Trắng gọi kết quả các cuộc thảo luận là "một bước tiến", đồng thời nhận định “đã có ánh sáng cuối đường hầm”.

Trong cuộc họp báo hôm 21/8, ông Lavrov xác nhận hội nghị ở Alaska đã đạt được tiến triển đáng kể. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh giới chức Ukraine tiếp tục đưa ra những tuyên bố về giải pháp theo “cách thức rất đặc biệt, cho thấy họ không hề muốn một thỏa thuận công bằng, bền vững và lâu dài”, theo RT.

Ông Lavrov dẫn ví dụ về phát biểu của cố vấn chủ chốt của Tổng thống Ukraine, ông Mikhail Podoliak, rằng Kiev sẽ chấp nhận một số vùng lãnh thổ đã “trên thực tế” thuộc về Nga. Nhưng khi đã có được các bảo đảm an ninh, Kiev sẽ tìm cách giành lại các vùng lãnh thổ này, đồng thời yêu cầu phương Tây duy trì các biện pháp trừng phạt nhằm làm suy yếu và gây thiệt hại cho kinh tế Nga.

Theo ông Lavrov, cách tiếp cận này cho thấy giới lãnh đạo Ukraine, với sự hậu thuẫn của phương Tây, đang theo đuổi những mục tiêu đi ngược lại nỗ lực chung của ông Trump và ông Putin nhằm xử lý tận gốc nguyên nhân khủng hoảng.

Thay vì thúc đẩy một giải pháp, ông Lavrov nói, Kiev và các đồng minh lại muốn khoét sâu vấn đề bằng việc hình thành các liên minh quân sự chống Nga. Ông cho rằng việc Ukraine từ chối thảo luận thỏa thuận trước khi có bảo đảm an ninh thực chất là để duy trì lập trường tẩy chay Nga.

Ngoại trưởng Nga cũng cáo buộc các đồng minh châu Âu của Kiev đang tìm cách “phá vỡ” chương trình nghị sự hòa bình khi bỏ qua lợi ích của Nga, nhưng lại đòi bảo đảm an ninh cho “một quốc gia ủng hộ tư tưởng cực đoan, vi phạm quyền lợi của cộng đồng nói tiếng Nga, đưa ra luật nhằm xóa bỏ tiếng Nga trong mọi lĩnh vực đời sống, và cấm đoán Giáo hội Chính thống giáo truyền thống”.

“Tôi hy vọng sự liều lĩnh này sẽ thất bại và chúng ta sẽ tiếp tục đi theo con đường đã được Tổng thống Putin và Tổng thống Trump thống nhất”, ông Lavrov nói.

Hôm 21/8, ông Zelensky cho biết ông có thể tham gia hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhưng chỉ sau khi các đồng minh của Kiev nhất trí về những đảm bảo an ninh cho Ukraine.

“Chúng tôi muốn có một khung thỏa thuận về bảo đảm an ninh trong vòng 7-10 ngày tới. Chúng tôi cần biết từng quốc gia sẵn sàng làm gì ở từng thời điểm cụ thể", ông Zelensky nói.