Công ty luyện kim đen Thái Nguyên nói gì về thông tin 'vỡ đập chứa bùn'?

Trao đổi với PV Tiền Phong ngày 13/10, ông Đỗ Thanh Bình, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần luyện kim đen Thái Nguyên xác nhận thông tin vỡ bờ bao hồ chứa nước tuần hoàn.

Theo ông Bình, hồ chứa nước tuần hoàn của công ty chứa 4.000m3 nước. Tại bờ bao, công ty có làm cống xả tràn.

Ngày 7/10, mưa to, nước từ đồi sản xuất của người dân tràn vào hồ. Cửa xả an toàn quá tải, nước tràn qua bờ bao nhưng do lưu lượng quá lớn dẫn đến vỡ bờ. Chiều rộng vỡ khoảng hơn 2m, nước tràn xuống diện tích keo, cây trồng của 3 hộ dân. Ngoài ra, một số hộ dân lân cận cũng bị ảnh hưởng.

Công ty đang khắc phục sự cố

Ngay sau đó, công ty đã phối hợp cùng cơ quan chức năng và người dân thống kê thiệt hại tài sản, hoa màu; đồng thời, hỗ trợ nước sinh hoạt cho người dân.

Bên cạnh đó, công ty cũng khuyến cáo người dân nếu gặp các vấn đề về sức khỏe, nghi do nước của hồ tràn xuống gây ảnh hưởng thì báo cáo chính quyền địa phương. Công ty sẽ có hướng hỗ trợ phù hợp.

Ông Bình cũng cho biết, hiện công ty cũng đang làm việc với cơ quan chức năng, ngành y tế để xác định mức độ thiệt hại, hướng giải quyết cũng như đảm bảo sức khỏe cho nhân dân.

Được biết, công ty có hơn 500 công nhân, trong đó khoảng 90% là người địa phương. Công suất sản xuất phôi khoảng 100.000 tấn/năm với doanh thu khoảng 1.500 tỷ đồng.

Về vấn đề này, ông Kiều Xuân Thịnh, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Hòa cho biết, sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã phối hợp với công ty để xử lý ban đầu nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Bùn chứa trong hồ tràn ra đồng ruộng của người dân

Trước đó, người dân phản ánh nhà máy Công ty Cổ phần luyện kim đen Thái Nguyên xảy ra sự cố vỡ đập chứa bùn thải. Trong đó, bùn thải theo dòng nước từ khu vực hồ chứa chảy tràn ra tuyến đường liên xã, làm đục nguồn nước sinh hoạt, tràn vào một số nhà dân và nhiều hoa màu, vườn cây.

Không chỉ gây ô nhiễm môi trường tại chỗ, bùn thải còn theo dòng chảy qua nhiều khu vực gây hiện tượng cá chết hàng loạt, màu nước vẩn đục, bốc mùi hôi thối.

