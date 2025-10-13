Khởi tố đối tượng đánh nhân viên xe bus, bắt quỳ xuống đường xin lỗi

Vào chiều 1/10, Công an xã Tân Kỳ nhận được tin báo về việc tại khu vực bến xe Tân Kỳ, thuộc khối 2, xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An có một nhóm người đang xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau.

Sau khi tiếp nhận tin báo và báo cáo xin ý kiến lãnh đạo Công an tỉnh, Công an xã Tân Kỳ đã nhanh chóng cử tổ công tác tiến hành xác minh, triệu tập Nguyễn Văn Hòa (SN 1987, trú tại xóm Quy Hậu, xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) và mời anh Nguyễn K.B. (SN 1977, trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) và chị Nguyễn T.N. (SN 1986, trú tại xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) đến làm việc. Được biết anh B. và chị N. là nhân viên của xe buýt Thạch Thành tuyến Tân Kỳ - Vinh (cũ).

Quá trình làm việc, Cơ quan Công an xác định do mâu thuẫn trong quá trình vận chuyển hàng hóa nên Nguyễn Văn Hòa có hành vi dùng tay không, thắt lưng, dép đánh anh B. và bắt anh B. quỳ xuống đường xin lỗi, thấy sự việc trên chị N. vào can ngăn thì bị Hòa đạp vào người.