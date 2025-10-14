Tìm thấy người phụ nữ đi lạc, đói lả 4 ngày trong rừng sâu

Chiều 13-10, tin từ Đồn Biên phòng Đắk Ken, tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị vừa tìm thấy người phụ nữ đi lạc trong tình trạng đói lả và hoảng loạn.

Trước đó, lúc 16 giờ 15 phút ngày 11-10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực biên giới do đơn vị quản lý, Đồn Biên phòng Đắk Ken phát hiện một phụ nữ nằm bên đường trong tình trạng mệt lả, kiệt sức, có dấu hiệu bất tỉnh.

Người thân xúc động khi tìm thấy chi L sau bốn ngày người phụ nữ này mất tích trong rừng sâu

Đội tuần tra Đồn Biên phòng Đắk Ken tiến hành các biện pháp sơ cứu ban đầu. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, nạn nhân hồi tỉnh. Qua xác minh, nạn nhân được xác định là bà HTYL (37 tuổi, ngụ thôn Đắk Lộc, xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng). Bà L được xác định đi lạc trong rừng, bị mất liên lạc từ bốn ngày trước đó; người thân đã huy động người tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả.

Đồn Biên phòng Đắk Ken bàn giao bà L cho người nhà đưa về Trung tâm y tế xã Thuận An để tiếp tục theo dõi, chăm sóc y tế.