Ông Trump nêu thời hạn chót mới về triển vọng hòa bình ở Ukraine

Ông Trump hôm 21/8 đặt ra mốc thời hạn hai tuần để đánh giá tiến triển trong nỗ lực hòa bình ở Ukraine. Ảnh: TIME.

Theo tờ Kyiv Independent, tuyên bố mới của ông Trump nối dài chuỗi “thời hạn chót hai tuần” mà ông nhiều lần đưa ra liên quan đến xung đột Ukraine. Nhưng khi các mốc đó trôi qua, ông Trump không đưa ra các hành động cụ thể.

“Chúng ta sẽ biết trong vòng hai tuần tới liệu có hòa bình ở Ukraine hay không. Sau đó có thể chúng ta phải tính đến một cách tiếp cận khác”, ông Trump nói trong chương trình Todd Starnes Show.

Ông Trump đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 18/8, vài ngày sau cuộc gặp của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Alaska. Tuy nhiên, chưa có tiến triển rõ ràng nào được ghi nhận. Trước đó, vào ngày 15/8, ông cũng tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tiếp với ông Putin. Những hoạt động này làm dấy lên kỳ vọng về khả năng diễn ra một cuộc gặp trực tiếp giữa lãnh đạo Nga và Ukraine.

Theo giới quan sát, ông Trump thường đưa ra mốc thời gian hai tuần để quyết định bước đi tiếp theo, không chỉ trong vấn đề Ukraine mà còn trong các lĩnh vực khác như thương mại, cải tổ chăm sóc y tế hay kế hoạch hạ tầng. Nhưng ông Trump thường không đưa ra phản ứng mạnh mẽ khi các thời hạn đó trôi qua.

Nga ngày 21/8 cáo buộc Ukraine dường như không quan tâm đến “hòa bình lâu dài”, cho rằng Kiev đang tìm kiếm những bảo đảm an ninh không phù hợp với yêu cầu của Moscow. Ngược lại, ông Zelensky cáo buộc Nga “tìm cách né tránh gặp mặt”, đồng thời cho rằng Moscow không muốn chấm dứt xung đột.