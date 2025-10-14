Ông Medvedev cảnh báo hậu quả với ông Trump nếu Ukraine nhận được tên lửa Tomahawk

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga – ông Dmitry Medvedev (ảnh: Reuters)

Hôm 12/10, trả lời các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một, Tổng thống Trump cho biết, ông sẽ gửi các tên lửa Tomahawk tới Ukraine nếu Nga không sớm chấm dứt xung đột.

“Tomahawk là một vũ khí đáng kinh ngạc, một vũ khí tấn công cực mạnh. Thành thật mà nói, Nga không muốn thứ đó đâu”, ông Trump nói về loại tên lửa có tầm xa lên tới 2.500 km.

“Tôi có thể nói với họ (Nga) rằng nếu xung đột không được giải quyết, thì chúng tôi rất có thể sẽ làm vậy. Chúng tôi có thể không làm vậy, nhưng cũng có thể làm vậy. Tôi nghĩ việc nêu vấn đề này ra là phù hợp”, ông Trump nói thêm.

Bình luận trên mạng xã hội Telegram hôm 13/10, ông Medvedev cho biết, ông hy vọng cảnh báo của ông Trump chỉ là “lời đe dọa suông”.

“Người ta chỉ có thể hy vọng rằng đây chỉ là một lời đe dọa suông. Giống như việc đưa tàu ngầm hạt nhân đến gần Nga hơn”, ông Medvedev viết, dường như ám chỉ đến tuyên bố hồi tháng 8 của Tổng thống Mỹ, rằng 2 tàu ngầm hạt nhân đã được lệnh tiến gần hơn tới biên giới Nga.

Theo ông Medvedev, việc Ukraine nhận được tên lửa Tomahawk “có thể gây hậu quả tồi tệ cho tất cả mọi người, và trên hết là cho chính ông Trump”.

“Người ta đã nói hàng trăm lần, bằng ngôn ngữ mà ai cũng có thể hiểu được, rằng không thể phân biệt được giữa tên lửa Tomahawk mang đầu đạn hạt nhân với tên lửa thông thường khi đang bay. Việc phóng các tên lửa này sẽ không do Kiev thực hiện, mà do chính Mỹ”, ông Medvedev viết.

“Vậy Nga nên đáp trả thế nào? Bằng một đòn đánh chính xác”, ông Medvedev cảnh báo, dường như ám chỉ Nga có thể đưa ra phản ứng hạt nhân.

Bình luận về bài đăng của ông Medvedev, người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov – hôm 13/10 cho hay, việc phóng các tên lửa Tomahawk sẽ cần sự tham gia của quân đội Mỹ.

“Đó là một sự thật hiển nhiên, và là nội dung bài đăng của ông Medvedev”, ông Peskov nói.

Hôm 12/10, Tổng thống Ukraine Zelensky cho hay, nếu nhận được tên lửa Tomahawk, lực lượng nước này sẽ chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự và không tấn công dân thường.

Trước đó, Tổng thống Nga Putin cảnh báo, bất kỳ quyết định nào của Washington trong việc cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine sẽ “phá hủy xu hướng tích cực” đang hình thành trong quan hệ giữa Nga và Mỹ.