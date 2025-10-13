Hamas nêu điều kiện duy nhất để "giao nộp vũ khí"

Trong cuộc phỏng vấn với kênh Sky News của Anh ngày 12/10, một trong những thủ lĩnh chính trị hàng đầu của Hamas là ông Bassem Naim tuyên bố phong trào này "sẵn sàng trao quyền kiểm soát và sẵn sàng tách biệt khỏi mọi chính phủ và cơ quan quản lý thực tế tại Dải Gaza".

Các chiến binh thuộc phong trào Hamas. Ảnh: CNN

"Tuy nhiên, vũ khí của chúng tôi sẽ chỉ được giao nộp cho Nhà nước Palestine, và các chiến binh của chúng tôi sẽ được sáp nhập vào Quân đội Quốc gia Palestine", ông Naim nêu rõ và nhấn mạnh, cho đến khi Nhà nước Palestine được thành lập "không ai có thể tước đoạt" quyền kháng cự của Hamas.

Trước đó, trong một tuyên bố trên kênh Telegram chính thức, phong trào Hamas cũng từng khẳng định quyết tâm "tiếp tục kháng chiến" nhằm theo đuổi quyền tự quyết dân tộc và thành lập một nhà nước Palestine độc lập, có chủ quyền hoàn toàn với thủ đô là Đông Jerusalem.

Các tuyên bố của Hamas được đưa ra sau khi Israel và phong trào này ngày 9/10 xác nhận hai bên đã ký vào thỏa thuận giai đoạn một về ngừng bắn tại Dải Gaza. Hai bên cũng thống nhất về nội dung Hamas sẽ trao trả toàn bộ con tin người Israel, còn Tel Aviv thả tự do cho hàng ngàn người Palestine.

Dự kiến, hội nghị thượng đỉnh về hòa bình cho Dải Gaza sẽ diễn ra hôm nay (13/10) tại Sharm el-Sheikh với sự góp mặt của lãnh đạo từ hơn 20 quốc gia và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi sẽ chủ trì sự kiện này.

Tuy nhiên, trước thềm hội nghị ở Ai Cập, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo Israel sẽ tiếp tục cuộc chiến với Hamas nếu tổ chức vũ trang này không giải giáp. Ông Netanyahu gọi thỏa thuận mới đạt được về Dải Gaza là "thỏa thuận trao đổi con tin" chứ không phải thỏa thuận chấm dứt xung đột.