Tổng thống Belarus nói về rủi ro nguy hiểm nếu Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine

Tên lửa Tomahawk là vũ khí Ukraine rất muốn Mỹ cung cấp. Ảnh: Telegraph.

Phát biểu tại thủ đô Minsk ngày 14/10, ông Lukashenko nói việc vũ trang cho Kiev bằng tên lửa Tomahawk “không thể giải quyết được xung đột, mà chỉ khiến tình hình leo thang tới mức chiến tranh hạt nhân”, RT đưa tin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang tiến gần hơn đến quyết định cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine. Tomahawk là vũ khí mang ý nghĩa biểu tượng của Mỹ, đóng vai trò “sứ giả chiến tranh”, khởi đầu các cuộc xung đột mà Mỹ từng can dự.

Tên lửa có tầm bắn lên tới 2.500 km và có giá khoảng 1,3 triệu USD/quả. Trên lý thuyết, Ukraine có thể sử dụng tên lửa Tomahawk để tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga, bao gồm cả thủ đô Moscow và xa hơn nữa.

Ông Lukashenko cho rằng ông Trump “hiểu rõ hơn ai hết” về hậu quả của bước đi như vậy, và tin rằng Tổng thống Mỹ “không vội vã” chuyển giao tên lửa Tomahawk hay cho phép Ukraine thực hiện các đòn tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Về phía Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng cảnh báo Mỹ cung cấp Tomahawk cho Ukraine sẽ buộc Nga tăng cường hệ thống phòng không và điều này sẽ “giáng đòn mạnh” vào quan hệ giữa hai nước. Ông Putin đồng thời nhấn mạnh rằng các tên lửa này “sẽ không làm thay đổi cán cân quân sự trên chiến trường”.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng bày tỏ quan ngại tương tự, cho rằng Kiev “không thể được tin tưởng để sử dụng vũ khí tầm xa một cách có trách nhiệm”.

Một số kênh truyền thông quốc tế nhận định khả năng Mỹ thực sự chuyển giao loại tên lửa này cho Ukraine là rất thấp, do phần lớn kho dự trữ Tomahawk hiện đã được phân bổ cho hải quân và các mục đích khác.

Báo Anh Financial Times (FT) dẫn nguồn tin cho biết, Washington nếu có cũng chỉ có thể cung cấp từ 20 đến 50 tên lửa Tomahawk cho Ukraine. Con số này được cho là “không đủ để tạo ảnh hưởng đáng kể trên chiến trường”.