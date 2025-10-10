Ông Zelensky muốn ông Trump gửi tên lửa Tomahawk để đổi lấy đề cử Nobel Hòa bình

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu khi tới New York, Mỹ vào ngày 23/9/2025. Ảnh: Picture Alliance.

Tháng trước, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết Washington đang xem xét khả năng gửi Tomahawk cho Ukraine. Loại tên lửa này có tầm bắn tối đa khoảng 2.500 km, đồng nghĩa với việc Kiev có thể tấn công Moscow và nhiều thành phố khác của Nga.

“Hiện nay, tín hiệu quan trọng là phải tăng cường sức mạnh cho Ukraine bằng mọi cách có thể. Và tên lửa Tomahawk là một trong những cơ hội quan trọng đối với tôi”, ông Zelensky phát biểu với các nhà báo hôm 9/10, theo RBC-Ukraine.

Ông nói thêm rằng những tên lửa Tomahawk có thể “khiến người Nga tỉnh ngộ” và “buộc họ phải ngồi vào bàn đàm phán”. Phía Moscow duy trì quan điểm cho rằng Kiev – được phương Tây hậu thuẫn về quân sự – là bên khiến tiến trình hòa đàm rơi vào bế tắc.

Ông Zelensky cũng cho biết, nếu ông Trump giúp đem lại lệnh ngừng bắn nhờ cung cấp tên lửa Tomahawk, “Tổng thống Mỹ xứng đáng được đề cử giải Nobel Hòa bình – chúng tôi sẽ đề cử ông ấy”.

Tuy nhiên, theo báo Mỹ Axios, các quan chức Nhà Trắng bày tỏ lo ngại rằng Washington sẽ khó kiểm soát được việc Ukraine sử dụng tên lửa Tomahawk.

Ông Trump cho biết đã đưa ra quyết định về việc có cung cấp tên lửa này hay không, nhưng từ chối tiết lộ cụ thể. “Tôi không muốn thấy tình hình leo thang”, ông nói thêm.

Các nỗ lực ngoại giao của ông Trump với Moscow từ khi bắt đầu nhiệm kỳ 2 đã giúp nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp liên quan đến xung đột Ukraine.

Tuy nhiên, theo Tổng thống Vladimir Putin, mọi tiến triển ngoại giao đạt được giữa hai bên “sẽ bị xóa sạch” nếu tên lửa Tomahawk được chuyển giao cho Ukraine. Ông Putin nhấn mạnh rằng Kiev “không thể sử dụng loại tên lửa hành trình này nếu không có sự tham gia trực tiếp của quân nhân Mỹ”.