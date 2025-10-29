Tiết lộ Mỹ lôi kéo phi công riêng của Tổng thống Venezuela làm phản

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: Getty Images.

Theo lời kể của ba quan chức Mỹ đương nhiệm và đã nghỉ hưu cùng một nhân vật đối lập của ông Maduro, đặc vụ của Cơ quan An ninh Nội địa Mỹ (DHS) Edwin Lopez đã gặp tướng Bitner Villegas – phi công riêng của Tổng thống Maduro – tại Cộng hòa Dominica vào năm 2024.

Lopez bị cáo buộc đã đề nghị trả tiền và bảo vệ an toàn cho Villegas nếu ông này đồng ý lái máy bay chở Tổng thống Venezuela đến một địa điểm bí mật, nơi lực lượng Mỹ có thể bắt giữ ông Maduro. Tướng Villegas khi đó không đưa ra bất cứ cam kết gì.

Sau khi Lopez nghỉ hưu vào tháng 7/2025, ông vẫn tiếp tục nỗ lực lôi kéo phi công Venezuela. Theo nguồn tin, Lopez từng viện dẫn thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ, trong đó tăng gấp đôi tiền thưởng để bắt giữ ông Maduro – từ 25 lên 50 triệu USD – và kêu gọi Villegas hãy “trở thành anh hùng của Venezuela”. “Tôi vẫn đang chờ câu trả lời của ông”, Lopez gửi thông điệp tới Villegas vào ngày 7/8/2025.

Lần cuối cùng Lopez liên hệ với Villegas là vào ngày 18/9. Đặc vụ Mỹ khi đó đã nghỉ hưu, gửi tin nhắn tới phi công Venezuela bằng số điện thoại mới.

“Máy bay của các ông đang tới đâu vậy?”, Lopez nhắn tin. Villegas nhắn lại: “Ai đấy?”.

Khi Lopez nhắc lại những gì từng thảo luận ở Cộng hòa Dominica, Lopez tỏ ra bực bội: "Chúng tôi không bao giờ phản bội".

Khi Lopez cố gắng thuyết phục đề cập việc 3 người con của Villegas có cuộc sống “tốt đẹp hơn” ở Mỹ, tướng Villegas đã chặn số và không liên lạc lại.

Tướng Bitner Villegas, phi công chuyên lái chuyên cơ của Tổng thống Venezuela. Ảnh: Laestrella.com.pa.

Tướng Villegas là thành viên của đội danh dự bảo vệ tổng thống. Một cựu quan chức Venezuela thường xuyên tháp tùng tổng thống mô tả Villegas là người thân thiện, kín đáo và được ông Maduro tin tưởng.

Thông tin trên được tiết lộ trong bối cảnh Washington gia tăng sức ép quân sự và tình báo lên Caracas. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cho phép Cục Tình báo Trung ương (CIA) tiến hành các chiến dịch bí mật tại Venezuela, đồng thời triển khai tàu chiến, máy bay và hàng nghìn binh sĩ đến vùng biển Caribe trong chiến dịch mà Mỹ gọi là “chống ma túy”.

Tổng thống Venezuela bác bỏ mọi cáo buộc, cho rằng đây chỉ là cái cớ để Washington “thay đổi chế độ”. Ông Maduro gọi việc ông Trump công khai thừa nhận CIA hoạt động bí mật tại Venezuela là hành động “chưa từng có tiền lệ” và “tuyệt vọng”.

Ông Maduro cho biết quân đội Venezuela đang trong tình trạng cảnh giác cao độ, đồng thời khẳng định nước này sở hữu “kho vũ khí lớn” gồm 5.000 tên lửa phòng không vác vai Igla-S do Liên Xô sản xuất.

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia đầu tháng này cáo buộc Washington đang âm mưu tiến hành “một cuộc đảo chính” ở Venezuela dưới danh nghĩa chiến dịch chống ma túy, gọi đây là “sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và nhân quyền”.