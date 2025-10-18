Diễn biến bất ngờ trong quân đội Mỹ giữa căng thẳng với Venezuela

Đô đốc Alvin Holsey – chỉ huy quân đội Mỹ tại khu vực Mỹ Latinh (ảnh: Reuters)

Hôm 17/10, Đô đốc Alvin Holsey – chỉ huy quân đội Mỹ tại khu vực Mỹ Latinh – thông báo từ chức. Ông Holsey cũng là người giám sát các cuộc tấn công gần đây của quân đội Mỹ nhằm vào “xuồng chở ma túy” ở vùng biển Caribe.

Một nguồn tin tiết lộ với Reuters rằng, dường như đã có mâu thuẫn giữa Đô đốc Holsey và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth về hoạt động của quân đội Mỹ ở vùng biển Caribe và có nghi vấn về việc ông Holsey nhận được cảnh báo sa thải.

Thượng nghị sĩ Jack Reed – thành viên thuộc Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ – cho rằng, quyết định từ chức của ông Holsey là tín hiệu đáng lo ngại về nguy cơ xảy ra xung đột giữa Mỹ và Venezuela.

“Việc Đô đốc Holsey từ chức chỉ làm tăng thêm mối lo ngại của chúng tôi rằng, chính quyền này đang phớt lờ bài học kinh nghiệm từ các chiến dịch quân sự trước đây của Mỹ và lời khuyên của các sĩ quan”, ông Reed nói.

Trong thông báo trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Hegseth không tiết lộ lý do ông Holsey, sĩ quan cấp 4 sao, từ chức.

“Chúng tôi cảm ơn Đô đốc Holsey vì nhiều thập kỷ phục vụ đất nước và chúc ông cùng gia đình tiếp tục thành công, hạnh phúc trong những năm tới”, ông Hegseth bình luận.

Đô đốc Holsey cho biết ông sẽ nghỉ hưu vào ngày 12/12.

“Thật vinh dự khi được phục vụ đất nước, người dân Mỹ, ủng hộ cũng như bảo vệ hiến pháp trong 37 năm qua”, ông Holsey bình luận trên X.

Ông Holsey quyết định từ chức trong bối cảnh Mỹ tăng cường hiện diện quân sự ở ngoài khơi Venezuela, bao gồm tàu khu trục tên lửa dẫn đường, tiêm kích F-35, tàu ngầm hạt nhân và khoảng 6.500 binh sĩ.

Từ đầu tháng 9, Mỹ đã tiến hành 5 vụ phóng tên lửa nhằm vào các “xuồng chở ma túy” ở ngoài khơi Venezuela, khiến ít nhất 27 người thiệt mạng.

Hôm 17/10, tên lửa của quân đội Mỹ được cho là đã đánh trúng một “xuồng chở ma túy” khác ở ngoài khơi Venezuela, Al Jazeera đưa tin.

Một quan chức Mỹ giấu tên đã xác nhận vụ tấn công này, theo Al Jazeera. Quan chức (giấu tên) cho biết, dường như có thuyền viên trên “xuồng chở ma túy” còn sống sót sau vụ tấn công.