Tiết lộ mới về cách Mỹ hỗ trợ lực lượng NATO triển khai ở Ukraine

Máy bay vận tải quân sự cỡ lớn C5 Galaxy của Mỹ. Ảnh: DPA.

Báo Anh Financial Times (FT) dẫn lời các quan chức châu Âu hôm 26/8 cho biết, Mỹ đã bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ bất kỳ “kế hoạch an ninh” nào do châu Âu đứng đầu dành cho Ukraine sau xung đột.

Một số quan chức cấp cao Mỹ được cho là đã nhiều lần nói với phía châu Âu rằng Washington sẵn sàng đóng góp các “năng lực chiến lược” nhằm hậu thuẫn cho khả năng triển khai của quân đội châu Âu trên thực địa, theo 4 nguồn tin am hiểu các cuộc thảo luận.

Hỗ trợ này có thể bao gồm “máy bay, hậu cần và radar mặt đất của Mỹ nhằm giúp thiết lập vùng cấm bay và lá chắn phòng không do châu Âu thực thi tại Ukraine”.

Hiện tại, liên minh các nước châu Âu ủng hộ Kiev do Anh và Pháp dẫn dắt, đã nhiều lần nêu khả năng triển khai quân ở Ukraine sau khi giao tranh kết thúc. Tuy nhiên, theo các quan chức EU, việc triển khai như vậy chỉ có thể diễn ra nếu Mỹ hỗ trợ “điều phối, giám sát và bảo vệ binh sĩ châu Âu”.

Khi được báo Anh liên hệ, Lầu Năm Góc cho biết các phương án này “mới ở giai đoạn thảo luận ban đầu” và chưa thể cung cấp thêm chi tiết.

Phát biểu với báo giới tại Phòng Bầu dục, ông Trump nói: “Chúng tôi thậm chí chưa bàn cụ thể về các cam kết an ninh cho Ukraine. Chúng tôi sẽ tham gia từ góc độ hỗ trợ. Chúng tôi sẽ giúp họ”, đồng thời nhấn mạnh EU phải giữ vai trò dẫn dắt.

“Châu Âu sẽ đưa ra các bảo đảm an ninh đáng kể – và họ cần làm vậy, bởi họ ở ngay cạnh Ukraine”, ông Trump nói thêm.

Moscow nhiều lần phản đối ý tưởng triển khai binh sĩ NATO tới Ukraine dưới bất kỳ hình thức nào, cảnh báo động thái này chỉ khiến căng thẳng leo thang.

Lập trường này tiếp tục được Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhắc lại cuối tuần qua, khi ông khẳng định mọi cam kết bảo đảm “phải dựa trên đồng thuận”, còn sự can thiệp quân sự từ bên ngoài là “hoàn toàn không thể chấp nhận”.