Thủ tướng Hungary cảnh báo “hậu quả” đối với ông Zelensky

Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh: Global Look Press.

Bình luận của ông Orban được tờ báo Hungary Magyar Nemzet đăng tải hôm 25/8. “Tổng thống Ukraine Zelensky đang công khai đe dọa Hungary. Gần đây, ông ấy thừa nhận Ukraine tấn công đường ống dẫn dầu Druzhba vì chúng tôi không ủng hộ tư cách thành viên EU của họ. Điều này cũng cho thấy Hungary đã đưa ra quyết định đúng đắn”, ông Orban nói.

Thủ tướng Hungary cảnh báo Ukraine không thể gia nhập EU “thông qua tống tiền, đe dọa hay đánh bom”. Ông Orban cũng cảnh báo những bình luận của ông Zelensky sẽ dẫn đến hậu quả, nhưng không cho biết chi tiết.

Hôm 24/8, trả lời trong cuộc họp báo ở Kiev, ông Zelensky nói về mối quan hệ với Hungary và đường ống dẫn dầu Druzhba của Nga. “Chúng tôi luôn ủng hộ mối quan hệ hữu nghị giữa Ukraine và Hungary. Bây giờ, số phận đường ống Druzhba phụ thuộc vào lập trường của Hungary”, ông Zelensky nói, dường ám chỉ việc Hungary cần ủng hộ tiến trình gia nhập EU của Ukraine.

Druzhba là đường ống dẫn dầu của Nga, cung cấp dầu thô cho các nước thành viên EU. Do ảnh hưởng của xung đột ở Ukraine, hiện chỉ còn Hungary và Slovakia vẫn mua dầu Nga qua đường ống này.

Ukraine đã tấn công các trạm bơm dầu thuộc mạng lưới đường ống Druzhba trong tháng này, với vụ tấn công gần nhất được thực hiện bằng máy bay không người lái (UAV) gắn thuốc nổ vào ngày 21/8.

Tuần trước, ông Orban đã gửi thư tới Tổng thống Mỹ Donald Trump, phàn nàn về các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào đường ống dẫn dầu Druzhba.

Trump "rất tức giận" sau khi Ukraine tập kích đường ống Druzhba, nội dung trong thư do Hungary công bố. "Viktor (Orban), tôi không thích nghe tin này và rất tức giận về điều đó. Hãy nói với Slovakia như vậy. Ông là người bạn tuyệt vời của tôi", ông Trump phản hồi trên bức thư.