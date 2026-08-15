Thủy thủ Mỹ nhảy khỏi tàu chiến vì căng thẳng, ông Trump tuyên bố bất ngờ

Tàu sân bay Mỹ USS Abraham Lincoln. Ảnh: CNN.

Trong một cuộc trao đổi ngắn với các phóng viên trước khi bay đến New York hôm thứ Sáu 14/8, Tổng thống Trump đã bác bỏ những ý kiến cho rằng việc triển khai con tàu đã kéo dài quá lâu.

"Không, không, không. Chưa đủ dài" - ông Trump nói khi được hỏi liệu thời gian 8 tháng rưỡi trên biển của tàu sân bay này có phải là quá mức hay không.

"Con tàu đó đang di chuyển ngay bây giờ, hoặc rất sớm thôi, và nó sẽ được thay thế bằng một con tàu khác rất giống" - ông Trump cho biết.

Tàu Lincoln rời cảng nhà San Diego vào tháng 11 năm ngoái và sau đó được điều hướng đến Trung Đông để hỗ trợ các hoạt động quân sự của Mỹ trong cuộc chiến với Iran. Trên tàu có khoảng 5.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ.

Theo Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal, một thành viên đảng Dân chủ của Ủy ban Quân sự Thượng viện Hoa Kỳ, con tàu đã không ghé cảng nào trong hơn 200 ngày, lập kỷ lục hiện đại về số ngày liên tiếp trên biển.

Một số nhà lập pháp thuộc đảng Dân chủ đã yêu cầu làm rõ sau khi gia đình các thủy thủ bày tỏ lo ngại về tình trạng sức khỏe tâm thần ngày càng xấu đi, điều kiện sống và vấn đề thiếu thốn vật tư trên tàu sân bay.

Hôm thứ Năm, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã bác bỏ những báo cáo về tình trạng xấu đi trên tàu Lincoln, gọi chúng là "hoàn toàn bị xuyên tạc".

Thủy thủ rơi xuống biển

CNN dẫn nguồn từ một thủy thủ hiện đang phục vụ trên tàu Lincoln và hai quan chức Mỹ, một thủy thủ thứ hai được điều động đến Trung Đông trong nhóm tác chiến USS Abraham Lincoln đã rơi xuống biển vào mùa xuân năm ngoái.

Một trong những quan chức cho biết, thành viên thủy thủ đoàn bị rơi xuống biển đang phục vụ trên tàu USS Frank E. Petersen Jr., một tàu khu trục thuộc nhóm tác chiến Lincoln, và vụ việc xảy ra vào ngày 12/4.

Theo lời một thủy thủ trên tàu Lincoln và một trong các quan chức, người thủy thủ đã được giải cứu và đưa lên tàu Lincoln để điều trị y tế trước khi được chuyển bằng máy bay rời khỏi tàu sân bay để tiếp tục chăm sóc.

Hiện chưa rõ liệu người thủy thủ đã nhảy xuống nước hay bị rơi xuống nước.

Vụ người rơi xuống biển ngoài khơi tàu Petersen là vụ việc đầu tiên được báo cáo trên bất kỳ tàu nào khác trong nhóm tác chiến Lincoln.

Các quan chức cho biết một thủy thủ đã nhảy xuống nước ngoài khơi tàu Lincoln vào đầu tháng 8 trong một sự cố về sức khỏe tâm thần.

Thành viên thủy thủ đoàn tàu Lincoln, người đã mô tả vụ cứu hộ thủy thủ từ tàu Petersen, cho biết anh cũng đã chứng kiến vụ việc hồi tháng 8, nói rằng anh "tận mắt thấy người thủy thủ chạy và nhảy xuống nước". Anh mô tả người thủy thủ dưới nước đang cởi áo phao và giày trong khi đang bơi giữ thăng bằng.

Thủy thủ thỉnh thoảng vẫn vô tình rơi xuống nước, và các tàu đang làm nhiệm vụ cũng thường xuyên đối mặt với các vấn đề về ý định và hành vi tự tử. Tất cả các tàu đều thực hành diễn tập cứu người rơi xuống biển để ứng phó với cả hai tình huống này.

Một quan chức hải quân đã bác bỏ những báo cáo về cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần ngày càng trầm trọng trên tàu, nói trong một tuyên bố:

“Chúng tôi không ghi nhận sự gia tăng về ý định hoặc hành vi tự tử trên tàu. Chúng tôi luôn coi trọng sức khỏe và sự an toàn của mọi quân nhân và có các chuyên gia về tôn giáo, y tế và sức khỏe tâm thần sẵn sàng đánh giá và giải quyết các vấn đề phát sinh.”

CNN đã liên hệ với Hải quân và Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ về vụ việc một thủy thủ nhảy khỏi tàu chiến nhưng chưa nhận được phản hồi trước khi bài báo được đăng tải.