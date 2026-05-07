Mỹ bắn vào tàu treo cờ Iran, ông Trump đưa ra tối hậu thư mới

Báo Guardian dẫn bài đăng trên mạng xã hội của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho hay máy bay chiến đấu của họ đã bắn nhiều phát đạn và “làm hỏng bánh lái của tàu chở dầu” khi phương tiện này cố gắng vượt qua phong tỏa của Hải quân Mỹ.

Vụ tấn công diễn ra hôm 6/5 sau khi ông Trump đưa ra tối hậu thư mới cho Iran, yêu cầu nước này chấp nhận một thỏa thuận chấm dứt xung đột hoặc đối mặt với một làn sóng ném bom mới của Mỹ “ở mức độ và cường độ cao hơn nhiều so với trước đây”.

Mohammad Bagher Ghalibaf, nhà đàm phán cấp cao nhất của Iran ngày 6/5 vẫn giữ lập trường kiên định và cho rằng Washington đang tìm cách buộc Tehran "đầu hàng" thông qua nhiều biện pháp khác nhau, bao gồm cả phong tỏa hải quân.

Trong một tin nhắn thoại đăng trên kênh Telegram, ông Ghalibaf, Chủ tịch Quốc hội Iran cho biết: "Thông qua phong tỏa hải quân, kẻ thù của Iran, trong kế hoạch mới của chúng, đang tìm cách gây áp lực kinh tế và thao túng truyền thông để phá hủy sự đoàn kết của đất nước nhằm buộc chúng tôi đầu hàng".

Trước đó cùng ngày, một nguồn tin Pakistan và hãng thông tấn Axios tiết lộ Washington và Tehran sắp đạt được thỏa thuận về một bản ghi nhớ ngắn gọn để chấm dứt xung đột. Theo Axios, Mỹ dự tính Iran sẽ phản hồi về một số điểm chính trong vòng 48 giờ tới và mặc dù chưa có gì được nhất trí, đây là thời điểm các bên tiến gần nhất đến một thỏa thuận.

Trong những tuần gần đây, ông Trump thường xuyên đe dọa sẽ nối lại các cuộc không kích chung của Mỹ và Israel chống Iran, nhưng cũng nhiều lần bày tỏ mong muốn chấm dứt xung đột thông qua đàm phán.

Các nhà phân tích nhận định Tổng thống Mỹ có thể đang tìm kiếm điều gì đó có thể được coi là một bước đột phá trước khi đến Bắc Kinh. Trung Quốc hồi đầu tuần này đã kêu gọi một lệnh ngừng bắn toàn diện trong cuộc xung đột Iran.