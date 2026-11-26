Một người lính Ukraine. Ảnh bne IntelliNews

Sau gần 5 năm xung đột, Ukraine đang đối mặt với một thách thức ngày càng lớn: duy trì đủ quân số để bảo vệ các tuyến phòng thủ và tiếp tục cuộc chiến kéo dài.

Theo bài phân tích đăng trên bne IntelliNews ngày 25/11/2026 của tác giả Ben Aris, số nam giới Ukraine thiệt mạng trong cuộc xung đột được các nguồn ước tính trong khoảng 1–2 triệu người, dù con số này còn nhiều tranh cãi và chưa được xác minh độc lập.

Đáng chú ý, nghiên cứu đưa ra cảnh báo rằng nếu tỷ lệ tiêu hao nhân lực tiếp tục ở mức cao, lực lượng chiến đấu thực tế của Ukraine có thể bị suy giảm nghiêm trọng trong vòng hai năm tới.

Quân số thực tế thấp hơn nhiều so với con số công bố

Ukraine bước vào cuộc chiến với khoảng 250.000 quân nhân thường trực. Sau khi ban bố thiết quân luật và tổng động viên, quy mô lực lượng vũ trang được mở rộng đáng kể.

Cuối năm 2025, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết quân số Ukraine lên tới khoảng 880.000 người, bao gồm cả lực lượng hỗ trợ.

Tuy nhiên, theo một số đánh giá học thuật được IntelliNews dẫn lại, nếu loại trừ lực lượng hậu cần, tính đến tình trạng thương vong và đào ngũ, quân số chiến đấu thực tế của Ukraine có thể chỉ còn khoảng 320.000-380.000 người vào tháng 5/2026.

Đây là khác biệt rất lớn giữa tổng quân số trên giấy tờ và lực lượng thực sự có thể triển khai tại tiền tuyến.

Nguồn dự bị: Bài toán khó của Kiev

Một trong những bất lợi lớn nhất của Ukraine là tình trạng suy giảm dân số kéo dài, làn sóng di cư và số lượng nam giới trong độ tuổi quân sự ngày càng hạn chế.

Trước chiến tranh, Ukraine có dân số ước tính khoảng 45 triệu người. Hiện nay, các đánh giá được dẫn trong bài viết cho rằng chỉ còn khoảng 20-25 triệu người ở lại đất nước.

Theo phân tích dựa trên cơ cấu dân số trước chiến tranh, Ukraine từng có khoảng 10 triệu nam giới trong độ tuổi quân sự. Tuy nhiên, sau khi tính đến tình trạng di cư, thương vong, người bị thương nặng, các trường hợp được miễn nghĩa vụ và những người né tránh tuyển quân, nguồn dự bị có thể huy động hiện chỉ còn khoảng 1–5 triệu người.

Các con số này vẫn còn nhiều bất định do Ukraine chưa tiến hành điều tra dân số kể từ năm 2001.

Vấn đề không đơn thuần là còn bao nhiêu người trong độ tuổi nhập ngũ, mà quan trọng hơn là có bao nhiêu người thực sự có thể được tuyển dụng, huấn luyện và đưa ra chiến trường.

Mỗi tháng Ukraine cần bổ sung 30.000 quân

Một chi tiết đáng chú ý trong báo cáo là Ukraine được cho là cần tuyển khoảng 30.000 quân nhân mỗi tháng để duy trì sức mạnh hiện tại của lực lượng vũ trang.

Thông tin này được ông Kyrylo Budanov, cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine và hiện đứng đầu Văn phòng Tổng thống, đề cập trong tháng trước.

Trong khi đó, tình trạng đào ngũ cũng đang tạo thêm áp lực lớn.

Theo số liệu được IntelliNews dẫn từ cơ quan công tố Ukraine, từ tháng 1/2022 đến tháng 10/2025, nước này đã ghi nhận hơn 311.000 vụ án hình sự liên quan đến đào ngũ. Trung bình tương đương khoảng 6.761 vụ mỗi tháng.

Cần lưu ý rằng đây là số vụ án được đăng ký, không đồng nghĩa với số lượng cá nhân đào ngũ thực tế, bởi một người có thể liên quan đến nhiều thủ tục hoặc vụ việc khác nhau.

Dù vậy, những con số này cho thấy việc duy trì quân số đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất của Kiev.

Kịch bản nào đang chờ đợi Ukraine?

Theo mô hình tính toán của IntelliNews, nếu Ukraine tiếp tục chịu mức thương vong và đào ngũ cao, lực lượng chiến đấu thực tế có thể bị suy giảm nghiêm trọng trong vòng hai năm.

Ở kịch bản thuận lợi hơn, nếu duy trì được tốc độ tuyển quân, kiểm soát tình trạng đào ngũ và tiếp tục bổ sung lực lượng dự bị, Ukraine vẫn có khả năng duy trì cuộc chiến trong khoảng một thập kỷ.

Sự khác biệt giữa hai kịch bản phụ thuộc vào nhiều yếu tố: tốc độ thương vong, hiệu quả tuyển quân, khả năng giữ chân binh sĩ và mức độ hỗ trợ từ các đồng minh.

Đây là mô hình giả định dựa trên các biến số nhân lực, không phải dự báo chắc chắn về thời điểm Ukraine sẽ mất khả năng chiến đấu.

Cuộc chiến không chỉ quyết định bằng vũ khí

Một cuộc chiến kéo dài không chỉ tiêu hao xe tăng, máy bay, tên lửa hay đạn pháo. Yếu tố quyết định còn nằm ở khả năng duy trì lực lượng chiến đấu qua nhiều năm.

Đối với Ukraine, thách thức hiện nay là vừa bảo đảm quân số tại tiền tuyến, vừa duy trì nguồn tuyển quân mới trong bối cảnh dân số suy giảm và xã hội ngày càng chịu sức ép từ chiến tranh.

Thông điệp đáng chú ý nhất từ phân tích của IntelliNews là: Ukraine có thể không thiếu vũ khí và nguồn tài chính bằng tốc độ thiếu hụt những con người có thể cầm súng chiến đấu. Trong một cuộc xung đột tiêu hao kéo dài, đây có thể trở thành yếu tố quyết định cục diện chiến trường trong những năm tới.