Theo truyền thông nhà nước Iran, hình ảnh được công bố cho thấy các chỉ huy quân sự thị sát một cơ sở tên lửa ngầm. Đáng chú ý, Iran giới thiệu một bệ phóng kép có khả năng khai hỏa đồng thời hai tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng.

Tên lửa Iran. Ảnh: Telegraph

Các quan chức Iran khẳng định nước này đã tăng cường năng lực tên lửa và phòng không sau những đợt giao tranh với Mỹ và Israel từ cuối tháng 2. Tuy nhiên, Tehran đang phải đối mặt với sức ép kinh tế ngày càng lớn do lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ, khiến hoạt động xuất khẩu dầu mỏ bị gián đoạn.

Dưới đây là những thông tin đáng chú ý về bệ phóng tên lửa kép mới và hệ thống cơ sở quân sự ngầm được Iran gọi là “thành phố tên lửa”.

Bệ phóng tên lửa kép mới có gì đáng chú ý?

Trong ba thập kỷ qua, Iran đã phát triển nhiều dòng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, từng bước mở rộng kho vũ khí của nước này.

Bệ phóng tên lửa kép mới được giới thiệu trong chuyến thị sát cơ sở ngầm của Thiếu tướng Ahmad Vahidi, chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vào hôm 21/11.

Theo Đài Truyền hình Nhà nước Iran (IRIB), lực lượng không gian vũ trụ thuộc IRGC đã giới thiệu một loạt tên lửa và thiết bị quân sự được nâng cấp. Trong số này có bệ phóng được thiết kế để mang và khai hỏa đồng thời hai tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng.

IRIB cho biết các tên lửa nhiên liệu lỏng được phóng theo phương thẳng đứng và có khả năng điều chỉnh tốc độ, qua đó tăng khả năng đối phó với các hệ thống phòng không đối phương.

Truyền thông nhà nước Iran cũng cho biết các thế hệ tên lửa mới nhất đã được cải thiện về tầm bắn, độ chính xác và khả năng dẫn đường độc lập, không phụ thuộc vào Hệ thống Định vị Toàn cầu (GPS) do Mỹ vận hành.

Điều ít biết về “thành phố tên lửa” ngầm của Iran

Theo hãng tin bán chính thức Tasnim, chuyến thị sát của ông Vahidi diễn ra sau khi lực lượng không gian vũ trụ thuộc IRGC thông báo về một cơ sở ngầm mới hôm 10/11.

Tasnim cho biết Iran đang xây dựng các tổ hợp quân sự dưới lòng đất, được thiết kế để duy trì hoạt động sản xuất và lưu trữ vũ khí ngay cả khi các cơ sở trên mặt đất bị tấn công bằng những đợt không kích quy mô lớn.

IRGC cho hay lực lượng này đã di chuyển các dây chuyền sản xuất tên lửa và máy bay không người lái (UAV) từ các cơ sở trên mặt đất xuống hệ thống đường hầm ngầm, nhằm duy trì hoạt động sản xuất trong điều kiện bị tấn công. Những hình ảnh được IRIB phát sóng cho thấy các đường hầm kéo dài hàng km, bên trong có hàng trăm tên lửa, bệ phóng, trong đó có các bệ phóng kép, cùng nhiều thiết bị quân sự khác.

Tuy nhiên, theo phóng viên Resul Serdar của Al Jazeera, hiện chưa rõ những hình ảnh về cơ sở ngầm do truyền hình nhà nước Iran công bố được ghi lại vào thời điểm nào.

“IRGC đang cố gắng gửi thông điệp tới thế giới bên ngoài rằng họ không thiếu đạn dược, đồng thời vẫn có đủ tên lửa và bệ phóng cần thiết. Nếu xung đột tái diễn, họ sẽ sử dụng những năng lực này. Đây vừa là một phần trong chiến lược truyền thông, vừa là cách Iran thể hiện năng lực quân sự và tìm cách khôi phục khả năng răn đe”, ông Serdar nhận định.

Ông Rami Khouri, chuyên gia chính sách công tại Đại học Mỹ ở Beirut, cho rằng các cơ sở ngầm của Iran không chỉ được sử dụng để lưu trữ tên lửa và UAV hoàn chỉnh, mà còn có thể chứa các linh kiện, nguyên liệu thô và hóa chất cần thiết cho quá trình sản xuất vũ khí.

Theo ông Khouri, Iran đã chuẩn bị cho kịch bản phải duy trì năng lực quân sự dưới lòng đất từ nhiều thập kỷ trước.

“Iran đã tích trữ một lượng rất lớn các loại vật tư này”, ông Khouri nói. Ông cho rằng Iran đã chứng minh nước này sẵn sàng đối mặt với các lệnh trừng phạt và tiếp tục duy trì năng lực chiến đấu.

Iran muốn phát đi thông điệp gì ?

Ông Rob Geist Pinfold, giảng viên về an ninh quốc tế tại Đại học King's College London, nhận định Iran đang có thêm cơ sở để thể hiện sự tự tin về năng lực quân sự, một phần trong bối cảnh kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ tạo ra những thay đổi đáng kể trên chính trường nước này.

Theo ông Pinfold, chi phí sinh hoạt gia tăng do tác động của cuộc chiến với Iran là một trong những vấn đề ảnh hưởng đến lựa chọn của cử tri Mỹ. Trong cuộc bầu cử này, đảng Dân chủ đã giành quyền kiểm soát cả hai viện của Quốc hội, tạo thêm sức ép chính trị đối với chính quyền Tổng thống Donald Trump. Những diễn biến gần đây có thể khiến Iran cho rằng Mỹ đã bị răn đe hoặc không còn muốn tiếp tục leo thang xung đột.

Trong khi đó, ông Khouri lưu ý, Tehran đang từng bước giới thiệu các năng lực kỹ thuật, quân sự và thể hiện quyết tâm đáp trả nếu bị tấn công.

“Những động thái này nhằm cho Mỹ và Israel thấy rằng Iran sở hữu các năng lực quân sự tinh vi, có thể đối phó với lực lượng và hệ thống phòng thủ phương Tây, đồng thời tấn công các mục tiêu mà nước này lựa chọn tại những quốc gia nằm trong tầm hoạt động”, ông Khouri nhận định.

Theo ông Pinfold, việc thể hiện năng lực quân sự diễn ra trong bối cảnh Iran đang chịu sức ép kinh tế ngày càng lớn từ lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các cảng ở miền nam nước này. Tehran có thể coi việc gia tăng sức ép quân sự là một cách phản ứng trước tình thế hiện nay.