Ngày 22/6/2025, chiến dịch Midnight Hammer huy động 7 máy bay B-2 với tổng cộng 14 phi công, đánh dấu bước can thiệp trực tiếp của Mỹ vào cuộc xung đột giữa Iran và Israel.

Máy bay ném bom B-2 trên đường băng tại căn cứ không quân Whiteman. (Ảnh: USAF)

Trong số các mục tiêu được nhắm đến, cơ sở làm giàu uranium Fordow là địa điểm đặc biệt khó tấn công. Công trình này nằm sâu dưới lòng đất, được bảo vệ bằng những lớp đá và kết cấu bê tông kiên cố. Các nhà phân tích Mỹ đã bắt đầu theo dõi quá trình xây dựng khu phức hợp từ năm 2009, sau khi hình ảnh vệ tinh cho thấy hoạt động xây dựng tại đây. Ngay từ đầu, B-2 được xem là phương tiện phù hợp nhất để tấn công Fordow nhờ khả năng tàng hình và mang theo những quả bom xuyên phá hạng nặng.

Khi căng thẳng giữa Iran và Israel leo thang trong năm 2025, kế hoạch tấn công được đẩy nhanh.Chuẩn bị cho một nhiệm vụ quy mô lớn như vậy đòi hỏi sự phối hợp phức tạp giữa nhiều lực lượng, từ máy bay ném bom, tiêm kích hộ tống đến máy bay tiếp dầu và các phương tiện bảo đảm liên lạc.

Các nhà lập kế hoạch phải tính toán kỹ lộ trình, thời gian bay, điều kiện thời tiết, khả năng tiếp nhiên liệu và phương án cứu hộ nếu phi công gặp sự cố. Một trong những thách thức lớn nhất là bảo đảm đủ máy bay tiếp dầu, bởi cả B-2 lẫn các máy bay hộ tống đều cần được tiếp nhiên liệu nhiều lần trong hành trình xuyên lục địa.

Giữ bí mật chiến dịch cũng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Việc 7 chiếc B-2 cùng cất cánh có thể khiến đối phương và những người theo dõi hoạt động hàng không chú ý. Một số máy bay ném bom khác được điều hướng về phía tây nhằm đánh lạc hướng, khiến người quan sát tin rằng lực lượng Mỹ đang di chuyển đến một khu vực khác.

Các phi công cho biết họ phải khởi hành trong điều kiện bí mật nghiêm ngặt. Ngay cả khi thời điểm cất cánh đến gần, kế hoạch vẫn tiếp tục được điều chỉnh để ứng phó với những thay đổi bất ngờ.

Chuyến bay kéo dài 37 giờ trở thành thử thách lớn về thể lực và khả năng tập trung. Trong suốt hành trình, phi công phải tự điều khiển máy bay, theo dõi hệ thống định vị, kiểm tra các thiết bị và vận hành hệ thống vũ khí, đồng thời phối hợp với máy bay tiếp dầu. Không gian bên trong B-2 khá hạn chế, khiến việc nghỉ ngơi chỉ có thể thực hiện trong những khoảng thời gian ngắn.

Khi tiến gần khu vực tác chiến, các phi công còn phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, bao gồm khả năng phải nhảy dù xuống lãnh thổ đối phương nếu máy bay bị bắn hạ hoặc gặp sự cố nghiêm trọng.

Những thay đổi trên thực địa cũng buộc Không quân Mỹ phải điều chỉnh phương án tấn công vào phút chót. Trong những ngày trước chiến dịch, Iran được cho là đã đổ bê tông bịt các ống thông gió tại cơ sở Fordow. Đây vốn là những vị trí nằm trong kế hoạch tấn công ban đầu.

Trước tình hình đó, các nhà hoạch định chuyển sang phương án sử dụng những quả bom đầu tiên để xuyên thủng lớp bê tông, mở đường cho các vũ khí tiếp theo đánh sâu xuống khu vực bên dưới.

Theo kế hoạch cuối cùng, 6 chiếc B-2 được giao nhiệm vụ tấn công Fordow, trong khi chiếc thứ bảy hướng đến cơ sở hạt nhân Natanz, nơi trước đó đã bị Israel tập kích. Mục tiêu còn lại tại Isfahan được tấn công bằng tên lửa hành trình Tomahawk phóng từ tàu ngầm Mỹ.

Trọng tâm của cuộc không kích tại Fordow là bom xuyên phá GBU-57 Massive Ordnance Penetrator. Đây là loại vũ khí có trọng lượng khoảng 13,6 tấn, được thiết kế để xuyên qua những lớp đất đá và bê tông dày trước khi phát nổ bên trong công trình ngầm.

Các phi công mô tả quá trình thả bom được thực hiện theo trình tự và thời gian đã tính toán rất chặt chẽ. Máy bay dẫn đầu thả những quả bom đầu tiên nhằm phá vỡ lớp bảo vệ bên ngoài. Những chiếc B-2 tiếp theo nhanh chóng nối đuôi, đưa các quả bom còn lại xuống mục tiêu.

Phi hành đoàn cũng chuẩn bị sẵn các phương án điều chỉnh hệ thống vũ khí nếu đợt tấn công đầu tiên không đạt kết quả như dự kiến. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các phi công theo dõi những dấu hiệu cho thấy bom đã phát nổ đúng vị trí. Họ kể lại việc quan sát thấy những vụ nổ lớn và đánh giá rằng phần lớn cơ sở làm giàu uranium Fordow đã bị phá hủy.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các máy bay B-2 quay trở về căn cứ không quân Whiteman ở bang Missouri, nơi đóng quân thường trực của toàn bộ phi đội B-2 Mỹ. Các phi công được gia đình chào đón, sau đó trải qua quá trình kiểm tra y tế và tham gia những cuộc họp báo cáo an ninh. Tại đây, họ được xem lại hình ảnh các mục tiêu nhằm đánh giá kết quả chiến dịch.

Chiến dịch Midnight Hammer một lần nữa cho thấy vai trò đặc biệt của B-2 trong các nhiệm vụ tấn công những mục tiêu kiên cố nằm sâu dưới lòng đất. Khả năng tàng hình kết hợp với tải trọng vũ khí lớn cho phép máy bay tiếp cận mục tiêu và mang theo GBU-57 – loại bom xuyên phá mà hiện nay rất ít nền tảng có thể triển khai.

Năng lực tấn công các công trình ngầm kiên cố của Mỹ vẫn bị giới hạn bởi số lượng GBU-57 có trong kho. Sau chiến dịch tháng 6/2025, lượng bom dự trữ được cho là đã suy giảm đáng kể. Một số đánh giá còn đặt khả năng Mỹ từng sử dụng loại vũ khí này trong các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu kiên cố tại Yemen hồi tháng 10/2024.

Mỗi quả GBU-57 có giá khoảng 370 triệu USD, khiến việc bổ sung kho dự trữ trở thành vấn đề tốn kém. Điều này đặc biệt đáng chú ý khi Iran được cho là đã xây dựng nhiều căn cứ tên lửa sâu dưới lòng đất, thường tận dụng các dãy núi để tăng khả năng bảo vệ.