Luật sư Hassan Abdolianpour, Giám đốc Trung tâm Luật sư thuộc Bộ tư Pháp Iran cho biết các tòa án nước này đã yêu cầu Mỹ chi trả 290 tỷ USD tiền bồi thường cho những thiệt hại gây ra bởi các cuộc tấn công vào Iran. Bên cạnh đó, Tehran còn khởi kiện các quốc gia Arab vùng Vịnh, vì đã cho phép Mỹ sử dụng lãnh thổ của họ để tấn công Iran. Tuy nhiên, danh sách cụ thể các quốc gia bị khởi kiện không được nhắc đến.

Thủ đô Tehran bị tập kích vào đầu chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel. Ảnh: AP.

Về tình hình thực địa, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tối qua thông báo bắn hạ thêm 1 UAV trinh sát quân sự dòng giá rẻ (LUCAS) của quân đội Mỹ ở phía Đông eo biển Hormuz. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác, không được đề cập.

Trước đó, IRGC sáng qua cũng thông báo bắn hạ 1 UAV MQ-1 của quân đội Mỹ ở eo Hormuz. IRGC khẳng định đó là chiếc UAV thứ 4 của quân đội Mỹ bị vô hiệu hóa tại eo Hormuz trong 24h.

Liên quan động thái của Israel - bên đã cùng Mỹ phát động chiến tranh chống Iran, Thủ tướng được chỉ định của Israel, ông Gadi Eisenkot hôm qua cho rằng việc mở cuộc tấn công mới vào Iran trong bối cảnh hiện nay, là không cần thiết. Phát biểu trong họp báo tại Quốc hội Israel ở Jerusalem, ông Eisenkot xác nhận Iran đang là mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với nhà nước Israel. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, đó không phải là mối đe dọa trực tiếp và tức thì, đến mức phải ra quyết tấn công.

Tuyên bố của Thủ lĩnh đối lập Israel, đưa ra trong bối cảnh truyền thông nước này và phương Tây cảnh báo Thủ tướng tạm quyền Benjamin Netanyahu, vẫn đang ra sức tìm cách mở lại cuộc chiến chống Iran. May mắn, xung đột vẫn chưa nổ ra, do quân đội Israel có cùng quan điểm với phe đối lập, không ủng hộ việc tấn công Iran khi chưa nhận thấy đó là mối đe dọa trực tiếp và tức thì đối với Israel.