Ngày 18/11/2026, Ban Bí thư ban hành Kết luận 125-KL/TW về chính sách chăm lo, hỗ trợ, tôn vinh và phát huy vai trò của đội ngũ nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân có nhiều cống hiến. Theo đó, các chế độ, chính sách quy định tại Kết luận này được thực hiện từ ngày 1/11/2026.

Từ ngày 1/11/2026, đội ngũ nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân có nhiều cống hiến được hưởng chính sách theo Kết luận 125-KL/TW. Ảnh minh họa: TL

Theo Kết luận, các đối tượng được hưởng chính sách bao gồm:

- Người được phong tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, thầy thuốc nhân dân, nghệ sĩ nhân dân, nghệ nhân nhân dân; người được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật hoặc về khoa học và công nghệ (giải thưởng tặng cho cá nhân).

- Nhân sĩ, trí thức có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xác nhận, đề nghị.

- Nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân chưa được phong tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, thầy thuốc nhân dân, nghệ sĩ nhân dân, nghệ nhân nhân dân; người được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật hoặc về khoa học và công nghệ đáp ứng đủ các điều kiện sau:

+ Có tổng thời gian hoạt động, cống hiến từ đủ 30 năm trở lên trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, khoa học, giáo dục, y tế hoặc bảo tồn, truyền dạy di sản văn hóa.

+ Có ít nhất một trong các hình thức ghi nhận, tôn vinh: Được tặng Huân chương Lao động hạng Ba trở lên; là đồng tác giả hoặc thành viên có đóng góp trực tiếp, được ghi nhận trong hồ sơ tác phẩm, công trình được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước (giải thưởng tặng cho tập thể).

+ Được ban chấp hành hội chuyên ngành Trung ương, hội ngành toàn quốc nơi sinh hoạt hoặc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh nơi cư trú xác nhận quá trình hoạt động, cống hiến, thành tích và đề nghị.

Giao Ban Tổ chức Trung ương xem xét, quyết định trường hợp đặc biệt đối với người không thuộc đối tượng nêu trên nhưng có nhiều cống hiến đặc biệt, được cộng đồng nghề nghiệp, xã hội ghi nhận và được cơ quan có trách nhiệm thẩm định, đề nghị.

Về chế độ và mức hưởng, tại mục 1.3 Kết luận 125-KL/TW nêu rõ:

Người đủ điều kiện hưởng hỗ trợ đời sống theo quy định được hỗ trợ hằng tháng theo độ tuổi: Từ đủ 70 tuổi đến dưới 80 tuổi được hưởng bằng 3 lần mức lương cơ sở; từ đủ 80 tuổi trở lên được hưởng bằng 4 lần mức lương cơ sở.

Đối với người đủ điều kiện được chăm sóc sức khoẻ theo quy định được khám, chữa bệnh theo tiêu chuẩn lãnh đạo cấp vụ.

Hiện nay, mức lương cơ sở là 2.530.000 đồng/tháng theo Nghị định số 161/2026/NĐ-CP.

Theo đó, từ ngày 1/11/2026, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân từ đủ 70 tuổi đến dưới 80 tuổi được hưởng bằng 3 lần mức lương cơ sở là 7.590.000 đồng/tháng.

Người từ đủ 80 tuổi trở lên được hưởng bằng 4 lần mức lương cơ sở là 10.120.000 đồng/tháng.