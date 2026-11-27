Cả cư dân và người kinh doanh đều lo ngại

Hai ngày sau vụ nổ khí gas tại tầng một tòa nhà E4 khu tập thể Vĩnh Hồ (phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa) khiến 16 người thương vong, công tác khắc phục hậu quả vẫn đang được triển khai khẩn trương. Do vụ nổ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết cấu chịu lực chung của tòa nhà hơn 50 năm tuổi, tiềm ẩn nguy cơ sập đổ, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ngày 25/11, phường Đống Đa đã di dời khẩn cấp 100% hộ dân tại đây đến tạm cư ở khu nhà tái định cư No06 Thượng Thanh (phường Việt Hưng) và bố trí lực lượng chốt trực 24/24 giờ bảo vệ hiện trường...

Vụ nổ ở Vĩnh Hồ không chỉ là câu chuyện của riêng một tòa nhà, tại nhiều khu tập thể cũ khác ở Hà Nội, nguy cơ tương tự vẫn hiện hữu hằng ngày. Hà Nội hiện có 1.579 khu tập thể cũ, phần lớn xây dựng từ năm 1954 đến những năm sau 1980, tập trung tại các phường nội thành. Sau hàng chục năm sử dụng, nhiều công trình đã xuống cấp. Trong thời gian chờ cải tạo, tầng một và khuôn viên chung vẫn được tận dụng làm hàng quán ăn uống trong không gian chật hẹp, nằm ngay bên dưới khu vực sinh hoạt của hàng trăm hộ dân.

Dãy hàng ăn tập trung san sát ở tầng một khu tập thể Thành Công, bình gas và bếp nấu đặt lộ thiên ngay đầu dãy nhà, xen lẫn khu vực để xe. Ảnh: Phùng Linh

Ghi nhận thực tế tại khu tập thể Thành Công, mặt tiền tầng một tập trung dày đặc cửa hàng ăn uống chế biến tại chỗ. Nhiều bình gas công nghiệp được đặt sát tường hoặc ngay trên vỉa hè, gần khu vực đun nấu. Đáng chú ý, ngay cạnh chân một tòa nhà đã được đánh giá nguy hiểm cấp D thuộc khu tập thể này, quán ăn vẫn hoạt động hằng ngày với bình gas công nghiệp đặt ngay phía trước.

Sau vụ nổ trên phố Nguyễn Văn Tuyết, cả cư dân lẫn người kinh doanh đều bày tỏ sự lo ngại. Bà Nguyễn Thị Nhài, chủ quán bánh đúc tại nhà C4 khu tập thể Trung Tự cho biết, từ khi thành phố cấm bếp than tổ ong, quán chuyển hoàn toàn sang dùng gas.

“Nhìn hiện trường vụ nổ, các hàng quán đều rất sợ và phải rút kinh nghiệm. Trước đây đã cẩn thận, nay càng không thể sơ suất vì chỉ cần lơ là là rất nguy hiểm”, bà Nhài nói, đồng thời cho biết luôn thuê thợ kiểm tra dây dẫn hàng tháng và tự tay khóa chặt van gas trước khi đóng cửa.

Tại phố Nguyễn Văn Tuyết, chị Nhung, chủ một quán mì gà đang dọn dẹp lại cửa hàng sau vụ nổ cho biết, cơ sở có trang bị bình chữa cháy và thực hiện khóa van gas, ngắt aptomat mỗi khi đóng cửa. “Tôi cũng tính phương án chuyển hẳn sang bếp điện để bảo đảm an toàn, nhưng một số món ăn vẫn cần đun bằng gas và phải có bếp dự phòng lúc mất điện”, chị Nhung nói.

Cấp bách siết chặt an toàn PCCC

Ngay sau vụ nổ tại nhà E4 Vĩnh Hồ, Công an phường Đống Đa đã tổ chức kiểm tra, rà soát công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại khu tập thể Vĩnh Hồ, phố Nguyễn Văn Tuyết và phố Thái Thịnh. Thống kê cho thấy, riêng khu vực này có hơn 100 hộ cho thuê mặt bằng hoặc trực tiếp kinh doanh tầng một, chủ yếu là dịch vụ ăn uống. Qua kiểm tra, nhiều cơ sở chưa bảo đảm phương án an toàn PCCC, trong khi các căn hộ phía trên phần lớn đã cơi nới, lắp khung sắt kín, gây cản trở lớn đến lối thoát nạn nếu xảy ra cháy nổ.

Trung tá Vũ Hải Quỳnh, Phó Trưởng Công an phường Đống Đa phân tích, nguy cơ mất an toàn tại các khu tập thể cũ xuất phát từ nhiều yếu tố cộng hưởng: hệ thống đường điện đã xuống cấp dễ gây chập cháy, kết hợp với hoạt động kinh doanh ăn uống nhỏ lẻ sử dụng gas ở tầng một tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ. Hiện lực lượng chức năng đang lập hồ sơ quản lý từng cơ sở, yêu cầu ký cam kết an toàn PCCC và tăng cường tập huấn kỹ năng xử lý sự cố.

Bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản người dân Liên quan đến công tác xử lý hậu quả vụ nổ khí gas tại tòa nhà E4 khu tập thể Vĩnh Hồ, ông Lê Tuấn Ðịnh, Bí thư Ðảng ủy phường Ðống Ða yêu cầu chính quyền và các đơn vị xác định bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và ổn định đời sống người dân là ưu tiên hàng đầu. UBND phường tiếp tục phối hợp rà soát thiệt hại, theo dõi sát sức khỏe các nạn nhân, thực hiện kịp thời chính sách hỗ trợ và bảo đảm điều kiện sinh hoạt thiết yếu tại nơi tạm cư. Ðịa phương cũng rà soát việc học tập của con em các hộ phải di dời để không bị gián đoạn; đồng thời huy động Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thăm hỏi, hỗ trợ và duy trì lực lượng công an, quân sự ứng trực bảo đảm an ninh trật tự.

Song song với việc rà soát các điểm kinh doanh ăn uống, cơ quan chức năng cũng siết chặt quản lý nguồn cung gas. Đại diện Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội cho biết đã yêu cầu các đội địa bàn kiểm tra tổng thể hoạt động kinh doanh, sang chiết gas.

Trước đó, ngày 6/8, Đội QLTT số 14 phối hợp Phòng An ninh kinh tế (Công an TP Hà Nội) kiểm tra 5 cơ sở tại các xã Nam Phù, Tam Hưng và Thường Tín, phát hiện chuỗi sang chiết, phân phối khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) giả, thu giữ hơn 1.142 kg khí LPG giả cùng hàng nghìn tem chống giả, màng co và đã chuyển cơ quan công an điều tra.

Bếp gas công nghiệp vẫn được sử dụng để chế biến các món xào, rang trong không gian chật hẹp tại tầng 1 ở một khu tập thể cũ Hà Nội Ảnh: Phùng Linh

Ở góc độ chuyên môn, Đại tá, PGS.TS Ngô Văn Xiêm, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC cảnh báo, khí gas khi rò rỉ trong không gian kín sẽ kết hợp với oxy tạo thành hỗn hợp nổ và kích nổ ngay lập tức nếu gặp nguồn nhiệt. Những sai sót phổ biến như lắp đặt khớp nối không kín, dây dẫn xuống cấp hoặc để dầu mỡ tích tụ khiến chuột cắn thủng dây gas đều có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Chuyên gia khuyến cáo các hộ dân và cơ sở kinh doanh cần chọn mua gas chính hãng, kiểm tra định kỳ thiết bị và ưu tiên sử dụng bếp có tính năng tự động ngắt gas khi tắt lửa hoặc quá nhiệt.