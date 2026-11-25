Thêm 2 tàu dầu va trúng thủy lôi và bốc cháy tại eo biển Hormuz Trình duyệt không hỗ trợ, vui lòng nâng cấp trình duyệt để nghe audio 0:00 0:00 Tốc độ phát: 1X 1X 1.2X 1.5X 1.75X Phần trước Phần tiếp

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định 2 tàu dầu gặp sự cố đầu giờ sáng khi đi vào tuyến không an toàn ở Nam eo Hormuz. Sau khi va trúng thủy lôi, khoang máy của cả 2 tàu đều bị cháy và phải dừng hoạt động. Tuy nhiên, tình trạng thủy thủ đoàn không được đề cập. Quốc tịch các tàu cũng không được nhắc đến.

Ảnh minh họa về một vụ cháy tàu ở Hormuz. Nguồn: Hải quân Thái Lan.

Thời gian gần đây, Iran thường xuyên thông báo việc tàu dầu va trúng thủy lôi và phát nổ tại eo biển Hormuz. Hầu hết báo cáo chưa được các nguồn độc lập xác nhận.

Tuy nhiên, theo dữ liệu do Cơ quan An ninh Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) công bố, trong giai đoạn từ ngày 1/10 đến 22/11, eo biển Hormuz ghi nhận ít nhất 52 cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại, mức cao nhất kể từ khi chiến sự bùng phát cuối tháng 2/2026.