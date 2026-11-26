Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Triều Tiên và Nga có năng lực sản xuất quân sự bổ trợ cho nhau một cách đáng kể, trong đó Triều Tiên hỗ trợ Nga trong nhiều lĩnh vực phục vụ cuộc chiến tại Ukraine, Kyivindependent đưa tin.

Theo các quan chức Ukraine và phương Tây, Bình Nhưỡng đã cung cấp cho Moscow tên lửa đạn đạo và đạn pháo để sử dụng trong cuộc chiến chống Ukraine, đồng thời điều khoảng 14.000 binh sĩ sang chiến đấu cùng lực lượng Nga tại tỉnh Kursk. Theo các quan chức Hàn Quốc, Ukraine và phương Tây, hơn 6.000 binh sĩ trong số này đã thiệt mạng.

Kể từ năm 2024, Nga đã phóng ít nhất vài chục tên lửa đạn đạo của Triều Tiên vào lãnh thổ Ukraine. Mặc dù các tên lửa này có nhiều chủng loại khác nhau, chúng nhìn chung được đánh giá là có sức công phá lớn hơn nhưng độ chính xác thấp hơn so với các loại tên lửa tương đương của Nga.

HUR cho rằng, căng thẳng bắt đầu gia tăng từ tháng 10, sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Rudenko được cho là tuyên bố Nga đang giúp giảm leo thang căng thẳng giữa Seoul và Bình Nhưỡng.

Theo HUR, Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son Hui được cho là đã phản hồi vào cuối tháng 10 rằng những phát biểu như vậy không phù hợp với mối quan hệ đồng minh giữa hai nước, đồng thời yêu cầu Nga làm rõ chính sách đối với Hàn Quốc.

HUR cho rằng sau đó, bà Choe đã tuyên bố tạm dừng hỗ trợ quân sự cho Moscow theo quyết định cá nhân của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Các biện pháp được cho là bao gồm cấm máy bay vận tải quân sự Nga đi vào không phận Triều Tiên, đồng thời ngừng chuyển giao tên lửa đạn đạo KN-23 và đạn pháo cho Nga, theo HUR.

Cũng theo HUR, Triều Tiên đang trì hoãn việc xem xét đề nghị của Nga về mở rộng lực lượng binh sĩ hiện có tại Nga từ 8.500 người lên 50.000 người.

Hồi tháng 8, tình báo Ukraine từng đưa ra những cảnh báo đáng lo ngại, ám chỉ rằng Nga có thể sớm đề nghị Triều Tiên điều thêm tới 50.000 binh sĩ tham gia cuộc chiến chống Ukraine, cùng với tên lửa, nhân viên điều khiển máy bay không người lái và các đơn vị kỹ thuật.

Theo HUR, các đơn vị thuộc Quân đoàn 11 của Lực lượng Tác chiến Đặc biệt Triều Tiên vẫn đang hiện diện tại tỉnh Kursk của Nga. Trong khi đó, một đơn vị tên lửa Triều Tiên đã hoạt động tại tỉnh Voronezh của Nga, trực thuộc Lữ đoàn Tên lửa số 112 của Nga, kể từ giữa mùa hè.

HUR không nêu rõ cơ quan này thu thập những thông tin trên bằng cách nào, và tờ Kyiv Independent cho biết họ không thể tự xác minh độc lập các thông tin này. Nga và Triều Tiên hiện chưa bình luận về tuyên bố từ phía Ukraine.

Trước đó, ngày 9/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tái khẳng định mối quan hệ gần gũi giữa hai nước với Triều Tiên trong các thông điệp nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày thành lập nước này, theo hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA.

Ông Putin cam kết tiếp tục duy trì hợp tác chặt chẽ với Bình Nhưỡng trong khuôn khổ quan hệ "đối tác chiến lược toàn diện" giữa hai nước. Ông cho rằng việc tăng cường quan hệ sẽ góp phần bảo đảm an ninh khu vực và thúc đẩy sự hình thành một trật tự thế giới đa cực.

Nga và Triều Tiên đã nhanh chóng mở rộng quan hệ quân sự kể từ năm 2023. Mối quan hệ này được chính thức hóa thông qua hiệp ước đối tác chiến lược ký năm 2024, trong đó bao gồm điều khoản phòng thủ chung.