Ông Trump 'chê' Mỹ thua xa Nga về tàu phá băng

Phát biểu trước các học viên tốt nghiệp của Lực lượng phòng vệ bờ biển Mỹ (USCG) tại New London, bang Connecticut ngày 22/5, ông Trump nhấn mạnh Mỹ đã ký thỏa thuận với Phần Lan hồi đầu năm 2026, để đóng mới 11 tàu phá băng. "Chúng ta sẽ học cách chế tạo và sở hữu rất nhiều tàu phá băng. Nga có tới 48 chiếc, còn chúng ta chỉ có một chiếc rất cũ. Điều đó thật lố bịch", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại căn cứ liên hợp Andrews, Maryland, ngày 20/5. (Nguồn: RT)

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết mục tiêu cuối cùng là xây dựng hạm đội khoảng 55 tàu phá băng, qua đó vượt Nga và tăng cường hiện diện quân sự cũng như hàng hải của Mỹ tại Bắc Cực.

Mỹ tăng tốc chạy đua ở Bắc Cực

Thỏa thuận với Phần Lan được hoàn tất vào tháng 2/2026 trong khuôn khổ hiệp ước ICE giữa Mỹ, Canada và Phần Lan. Sáng kiến này ban đầu được chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden khởi động từ tháng 7/2024, nhằm mở rộng năng lực đóng tàu phá băng của phương Tây.

Theo kế hoạch, 7 trong số 11 tàu mới sẽ được đóng tại các xưởng đóng tàu của Mỹ.

Trong nhiều năm qua, Nga luôn duy trì lực lượng tàu phá băng lớn nhất thế giới để bảo đảm hoạt động hàng hải dọc tuyến bờ biển phía bắc rộng lớn của nước này. Hạm đội hiện có hơn 40 tàu, bao gồm 8 tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Con tàu mới nhất được đưa vào hoạt động là Yakutia, thuộc lớp Arktika dài khoảng 160 mét, có khả năng phá lớp băng dày tới 3 mét. Ngoài ra, Nga còn đang đóng thêm ba tàu cùng lớp để thay thế các tàu cũ hơn như Taymyr và Vaygach.

Nga cũng sở hữu Viktor Chernomyrdin, được xem là tàu phá băng diesel-điện mạnh nhất thế giới với công suất 25 megawatt.

Trong khi đó, tàu phá băng hạng nặng duy nhất còn hoạt động của Mỹ hiện nay là USCGC Polar Star. Dù có công suất lớn hơn, khoảng 44,7 megawatt, con tàu này đã phục vụ từ thập niên 1970 và được đánh giá là đã quá cũ.

Bắc Cực ngày càng mang ý nghĩa chiến lược

Moscow coi hạm đội tàu phá băng là tài sản chiến lược quan trọng, không chỉ để duy trì hiện diện quân sự ở Bắc Cực mà còn nhằm bảo đảm hoạt động của tuyến đường biển phương Bắc.

Tuyến hàng hải này nối châu Á với châu Âu qua Bắc Băng Dương và được xem là ngắn hơn đáng kể so với tuyến truyền thống đi qua kênh đào Suez.

Những bất ổn gần đây tại Trung Đông, đặc biệt là xung đột liên quan tới Mỹ, Israel và Iran, cùng nguy cơ gián đoạn vận tải trên biển Đỏ, đã khiến nhiều nước chú ý hơn tới tuyến vận tải phía bắc của Nga như một phương án thay thế chiến lược.