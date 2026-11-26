Washington không có kế hoạch triển khai binh sĩ hoặc thiết lập căn cứ quân sự tại Ukraine trong khuôn khổ các bảo đảm an ninh hậu chiến, bất chấp mong muốn của Kiev về một cơ chế phòng thủ đủ mạnh để bảo vệ nước này khỏi nguy cơ tiếp tục bị tấn công. Bất đồng này đang bộc lộ khoảng cách đáng kể giữa Mỹ, Ukraine và các đồng minh châu Âu về tương lai an ninh của Kiev, theo Kyiv Independent.

Lập trường này khiến Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lo ngại rằng các cam kết an ninh không có sự hiện diện của binh sĩ nước ngoài sẽ khó bảo đảm khả năng bảo vệ Ukraine trước một cuộc tấn công mới của Nga.

Một nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết ông Zelensky đã nói với các đồng minh rằng ông không hiểu những cam kết của Mỹ sẽ có ý nghĩa như thế nào nếu không có quân đội hoặc căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh AP

Mỹ đề xuất bảo đảm an ninh theo mô hình Điều 5 NATO

Bất đồng xuất hiện trong bối cảnh Washington thúc đẩy một cơ chế bảo đảm an ninh cho Ukraine dựa trên mô hình Điều 5 của Hiệp ước NATO. Kiev muốn các cam kết phải được thể hiện rõ ràng bằng văn bản, trong đó xác định cụ thể những hành động mà các đối tác sẽ thực hiện nếu Nga tiếp tục tấn công.

Tại cuộc họp ở Berlin ngày 19/11, hai đặc phái viên Mỹ Jared Kushner và Steve Witkoff đã thảo luận về vấn đề này với các quan chức Ukraine và châu Âu.

Ông Kushner cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng xem xét một thỏa thuận dựa trên cơ chế phòng thủ tập thể của NATO. Một quan chức Mỹ nói với Kyiv Independent rằng Washington coi các bảo đảm an ninh là hướng đàm phán "có triển vọng nhất".

Tuy nhiên, có sự khác biệt đáng kể giữa cam kết theo Điều 5 NATO và một cơ chế bảo đảm an ninh "tương tự Điều 5".

Theo Điều 5, một cuộc tấn công nhằm vào một thành viên NATO được xem là cuộc tấn công nhằm vào toàn bộ liên minh. Các thành viên khác có nghĩa vụ hỗ trợ quốc gia bị tấn công, nhưng mỗi nước tự quyết định biện pháp cần thiết, bao gồm cả việc sử dụng sức mạnh quân sự.

Trong khi đó, một cơ chế "tương tự Điều 5" không mặc nhiên xác định quốc gia nào sẽ tham gia ứng phó, phản ứng cụ thể ra sao hoặc liệu các bên có bắt buộc phải sử dụng lực lượng quân sự hay không.

Một quan chức Mỹ cho biết gói bảo đảm an ninh có thể bao gồm "sự hỗ trợ hoặc các biện pháp khác" nhằm bảo đảm an ninh cho Ukraine sau chiến tranh.

Phản hồi câu hỏi của Kyiv Independent, ông Zelensky thừa nhận Kiev vẫn chưa nhận được câu trả lời rõ ràng về cách thức vận hành của cơ chế này.

"Chúng tôi vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng, đầy đủ về việc nhóm các nước này sẽ gồm những ai, họ sẽ bảo vệ chúng tôi như thế nào và liệu nhóm này có sẵn sàng đẩy lùi bên xâm lược hay không", ông nói, đồng thời nhấn mạnh các cam kết phải được thể hiện bằng văn bản.

Tổng thống Ukraine cũng muốn những bảo đảm này có hiệu lực lâu dài, vượt xa nhiệm kỳ của ông Trump.

"Chúng tôi đang chiến đấu để bảo vệ đất nước không chỉ trong hai năm. Chúng tôi cần các bảo đảm an ninh trong hơn hai năm, tốt nhất là mãi mãi hoặc ít nhất trong nhiều thập kỷ", ông Zelensky nhấn mạnh.

Châu Âu muốn đưa quân tới Ukraine nhưng Nga kiên quyết phản đối

Một vấn đề khác là vai trò của Liên minh Tự nguyện (Coalition of the Willing), do Pháp, Đức và Anh dẫn dắt.

Nhóm này đang xem xét khả năng triển khai lực lượng đa quốc gia tới Ukraine sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Lực lượng này dự kiến giám sát việc thực thi hòa bình và ngăn Nga tái phát động chiến dịch quân sự.

Đầu năm 2026, ông Zelensky, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh khi đó là Keir Starmer đã ký tuyên bố về ý định triển khai lực lượng đa quốc gia tới Ukraine trong trường hợp đạt được thỏa thuận hòa bình.

Tuy nhiên, kế hoạch vẫn chưa giải quyết được những vấn đề thực tế, như quốc gia nào sẽ đóng góp binh sĩ, nhiệm vụ cụ thể của lực lượng này và cách thức phản ứng nếu Nga vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Moscow nhiều lần bác bỏ khả năng NATO triển khai lực lượng hoặc thiết lập căn cứ quân sự nước ngoài tại Ukraine.

Trong các cuộc thảo luận ở Abu Dhabi, quan chức Nga tuyên bố sự hiện diện của binh sĩ nước ngoài trên lãnh thổ Ukraine là điều "hoàn toàn không thể chấp nhận" và sẽ trở thành "mục tiêu hợp pháp".

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 9/11 cũng tuyên bố mọi cơ chế bảo đảm an ninh hậu chiến dành cho Ukraine đều phải là phương án mà Nga có thể chấp nhận.

Cánh cửa gia nhập NATO của Ukraine vẫn bỏ ngỏ

Bên cạnh các bảo đảm an ninh của Mỹ và khả năng triển khai lực lượng châu Âu, triển vọng Ukraine gia nhập NATO vẫn là nội dung quan trọng trong các cuộc đàm phán.

Ngày 21/11, ông Zelensky cho biết Kiev vẫn đang thảo luận vấn đề này với Washington và các đồng minh châu Âu. Thậm chí, các nhà đàm phán Mỹ đã đặt câu hỏi liệu Ukraine có chấp nhận rút khỏi Donbas để đổi lấy tư cách thành viên NATO hay không.

"Tương lai NATO vẫn nằm trên bàn đàm phán. Phía Mỹ cũng đang nêu vấn đề này và chúng tôi đang thảo luận", ông Zelensky nói.

Theo biên bản cuộc họp Liên minh Tự nguyện ngày 19/11 mà Kyiv Independent tiếp cận, Pháp, Italy, Anh và Tư lệnh tối cao NATO tại châu Âu Alexus Grynkewich ủng hộ khả năng Ukraine gia nhập liên minh.

Ông Grynkewich nhận định tư cách thành viên NATO của Ukraine là phương án ít tốn kém nhất để bảo đảm an ninh châu Âu.

Tuy nhiên, Nga tiếp tục phản đối quyết liệt. Ngày 20/11, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố việc Ukraine gia nhập NATO là điều không thể chấp nhận.

Trong những tuần tới, các cuộc thảo luận giữa ông Kushner, Witkoff cùng các quan chức Nga, Ukraine và châu Âu dự kiến tiếp tục nhằm thu hẹp bất đồng.

Đối với Kiev, ưu tiên hàng đầu là chuyển những cam kết chính trị thành văn bản pháp lý, xác định rõ quốc gia nào sẽ tham gia bảo vệ Ukraine và họ có nghĩa vụ thực hiện những hành động gì nếu Nga tiếp tục tấn công.

Nếu những câu hỏi này không được giải đáp, các bảo đảm an ninh dành cho Ukraine có nguy cơ chỉ dừng lại ở lời hứa của Tổng thống Trump rằng một cuộc chiến khác sẽ không xảy ra.