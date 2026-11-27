VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Anh Tuấn - trùm giang hồ Tuấn “thần đèn” trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xây dựng dân dụng và Công trình giao thông ALMA (Công ty ALMA), Công ty TNHH Thuận Lợi và các đơn vị liên quan.

Các tội danh Tuấn “thần đèn” bị truy tố gồm: Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Cưỡng đoạt tài sản.

Trong vụ án này, con trai Tuấn “thần đèn” là Nguyễn Mạnh Cường và cháu ruột Nguyễn Xuân Long cùng bị VKSND Tối cao truy tố về 3 tội danh trên.

Trùm giang hồ Tuấn “thần đèn” (trên cùng bên trái) và các bị can trong vụ án. (Ảnh: Bộ Công an)

Theo cáo trạng, Công ty ALMA được thành lập vào tháng 6/2020, đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là khai thác đất, đá, cát, sỏi và một số khoáng sản khác, với vốn điều lệ 5 tỷ đồng.

Cuối năm 2021, Tuấn “thần đèn” cùng Trịnh Văn Tuấn (tức Tuấn HD) và Trịnh Xuân Thành (tức Thành Tân) thống nhất góp tổng số tiền 8 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty ALMA.

Sau khi nhận chuyển nhượng, mỗi người sở hữu 33,3% cổ phần của doanh nghiệp. Tuấn “thần đèn” cùng 2 cổ đông còn lại thống nhất giao Tuấn HD thực hiện các thủ tục để Công ty ALMA tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại mỏ đất Tượng Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Tháng 10/2023, doanh nghiệp này trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại mỏ đất trên với trữ lượng hơn 1,6 triệu m³, số tiền hơn 3 tỷ đồng. Tháng 2/2024, Công ty ALMA đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp, trong đó Tuấn HD giữ chức Chủ tịch HĐQT, Nguyễn Xuân Long (cháu gọi Tuấn “thần đèn” là chú ruột) giữ chức Giám đốc.

Ngày 7/6/2024, UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép cho Công ty ALMA khai thác khoáng sản tại mỏ đất Tượng Sơn với diện tích hơn 53.000m², thời hạn khai thác 5 năm, công suất khai thác 2 năm đầu là 400.000m³/năm, các năm tiếp theo là 280.000m³/năm.

Từ tháng 7/2024, Công ty ALMA bắt đầu khai thác đất tại mỏ. Thời điểm này, Thành Tân thống nhất để Tuấn “thần đèn” và Tuấn HD trực tiếp chỉ đạo hoạt động khai thác, thông báo kết quả kinh doanh hàng tháng cho mình.

Để điều hành hoạt động tại mỏ, Tuấn “thần đèn” và Tuấn HD giao Nguyễn Xuân Long làm Giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty ALMA; giao Nguyễn Mạnh Cường (con trai Tuấn “thần đèn”) điều hành chung các hoạt động tại mỏ. Lê Ngọc Tùng được giao làm Giám đốc mỏ, trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động khai thác.

Quá trình hoạt động, Tùng báo cáo Nguyễn Xuân Long về việc khai thác vượt công suất được cấp phép. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của Tuấn “thần đèn” và Tuấn HD, Nguyễn Mạnh Cường và Nguyễn Xuân Long vẫn đồng ý cho khai thác vượt công suất, ngoài phạm vi ranh giới mỏ.

Tháng 10/2024, Tuấn HD đại diện Công ty ALMA có văn bản gửi UBND tỉnh Thanh Hóa về việc nâng công suất khai thác. Đến tháng 2/2025, UBND tỉnh Thanh Hóa có văn bản chấp thuận chủ trương cho doanh nghiệp nâng công suất khai thác mỏ nhưng chưa phê duyệt điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản.

Theo cáo trạng, tháng 3/2025, khi cơ quan chức năng xử lý các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Tuấn “thần đèn”, Tuấn HD và Thành Tân đã bàn bạc, lập hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của mình cho các cá nhân khác.

Những người nhận chuyển nhượng sau đó thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp. Tuy nhiên, trên thực tế, các bị can vẫn điều hành và hưởng lợi từ hoạt động khai thác tại mỏ đất Tượng Sơn.

Kết quả điều tra xác định Công ty ALMA đã khai thác ngoài phạm vi ranh giới được cấp phép hơn 1.800m³ đất, khai thác vượt công suất hơn 167.000m³ đất. Tổng khối lượng khoáng sản khai thác trái phép tại mỏ đất Tượng Sơn là gần 170.000m³, trị giá hơn 14,4 tỷ đồng.

Về việc phân chia lợi nhuận, Tuấn “thần đèn” thống nhất hưởng 40%, Tuấn HD và Thành Tân mỗi người hưởng 30%. Hàng tháng, Tuấn HD nhận phần lợi nhuận của mình và của Thành Tân do Tuấn “thần đèn” chuyển, sau đó trao đổi với Thành Tân về khối lượng, lợi nhuận khai thác trong tháng và chuyển lại số tiền lợi nhuận cho người này.

Từ tháng 7/2024 đến tháng 5/2025, Tuấn “thần đèn” được hưởng lợi 10 tỷ đồng, Tuấn HD và Thành Tân mỗi người được hưởng lợi 7 tỷ đồng. Ngoài Công ty ALMA, cơ quan tố tụng còn xác định Tuấn “thần đèn” đứng sau hoạt động khai thác khoáng sản tại Công ty TNHH Thuận Lợi.

Mặc dù doanh nghiệp này có 3 thành viên góp vốn, thực tế Tuấn “thần đèn” là chủ sở hữu 100% vốn, trực tiếp điều hành, quyết định chủ trương hoạt động và hưởng toàn bộ lợi ích từ công ty.

Tháng 8/2021, UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép cho Công ty Thuận Lợi khai thác khoáng sản tại mỏ đất xã Hợp Lý, với diện tích hơn 6ha, trữ lượng khai thác hơn 1 triệu m³.

Từ tháng 11/2023 đến tháng 5/2025, Tuấn “thần đèn” trực tiếp chỉ đạo Trịnh Ngọc Thành, Giám đốc mỏ, tổ chức khai thác vượt phạm vi ranh giới, độ sâu, công suất và trữ lượng được cấp phép. Tuấn giao Trần Trọng Hiếu, Giám đốc Công ty Thuận Lợi, ký các thủ tục pháp lý, thực hiện việc báo cáo với cơ quan chức năng để che giấu hoạt động khai thác trái phép.

Cơ quan tố tụng xác định tổng khối lượng khoáng sản Công ty Thuận Lợi khai thác trái phép là hơn 1 triệu m3, trị giá hơn 85 tỷ đồng. Như vậy, tổng giá trị khoáng sản khai thác trái phép tại 2 mỏ đất do Tuấn “thần đèn” tham gia điều hành lên tới hơn 99,5 tỷ đồng.