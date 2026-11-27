Miền Bắc giảm gần 10 độ khi không khí lạnh bao phủ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (27/11), bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ lúc 7h phổ biến 17-20 độ.

Từ khoảng chiều 27/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 15-18 độ, vùng núi Bắc Bộ 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ.

Miền Bắc lại giảm nhiệt mạnh khi không khí lạnh bao phủ. Ảnh: Quang Hùng

Khu vực Hà Nội không mưa. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 15-17 độ. Trên biển từ chiều tối 27/11, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 1,0-2,5m; biển động. Từ đêm 27/11 vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3,0-5,0m; biển động mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ ngày 27/11 đến sáng 30/11, ở khu vực từ Tp. Huế đến Khánh Hòa có mưa lớn trên diện rộng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Hoạt động của không khí lạnh tháng 12 yếu hơn trung bình nhiều năm

Cơ quan khí tượng cho biết, theo thống kê, trong hơn một tháng qua, khu vực Bắc Bộ đã chịu ảnh hưởng của 3 đợt không khí lạnh, lần lượt vào các ngày 8/11, 18/11 và 23/11. Trong đó, đợt không khí lạnh đêm 8/11 đã gây mưa rào và dông, một số nơi xuất hiện mưa lớn cục bộ.

Cơ quan khí tượng nhận định, trong 10 ngày cuối tháng 11/2026, các đợt không khí lạnh tác động đến Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng hoạt động mạnh. Tuy nhiên, từ tháng 12, hoạt động của hình thái thời tiết này được dự báo có xu hướng yếu hơn so với mức trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Đáng chú ý, diễn biến của không khí lạnh không chỉ tác động đến nền nhiệt mà còn có khả năng kết hợp với các hình thế khí quyển khác, làm gia tăng nguy cơ xuất hiện những đợt mưa trên diện rộng.

Dự báo trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 20/12/2026, mưa diện rộng vẫn có khả năng xuất hiện tại Bắc Bộ và Trung Bộ. Trong đó, khu vực Trung Bộ được nhận định là nơi tập trung chính của các đợt mưa vừa và mưa to.

Về lượng mưa, khu vực trung du và miền núi phía Bắc có tổng lượng mưa phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 10-25%, tương ứng khoảng 5-15mm. Trong khi đó, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ có lượng mưa xấp xỉ mức trung bình nhiều năm.

Ở các khu vực còn lại, lượng mưa phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10-40%, tương ứng khoảng 15-30mm. Đáng chú ý, khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có lượng mưa được dự báo thấp hơn khoảng 80-200mm so với trung bình nhiều năm.

Những biến động về lượng mưa giữa các khu vực cho thấy sự phân hóa đáng chú ý của điều kiện thời tiết trong giai đoạn cuối năm. Vì vậy, công tác theo dõi dự báo, cảnh báo cần được triển khai thường xuyên, nhất là tại những địa bàn có nguy cơ xảy ra mưa lớn, ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Đối với hoạt động bão và áp thấp nhiệt đới, cơ quan khí tượng dự báo số lượng hoạt động trên Biển Đông trong khoảng thời gian này có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm và ít có khả năng ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.

Theo thống kê khí hậu, trung bình nhiều năm trong thời kỳ này có khoảng 1,2 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, trong đó khoảng 0,4 cơn đổ bộ vào đất liền nước ta.

Tuy nhiên, việc bão và áp thấp nhiệt đới ít có khả năng ảnh hưởng đến đất liền không đồng nghĩa với việc các nguy cơ thời tiết nguy hiểm được loại trừ. Dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh vẫn có khả năng xuất hiện trên phạm vi cả nước.