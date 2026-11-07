Thị trưởng Klitschko cáo buộc ông Zelensky đã phá hủy Kiev

Thị trưởng Kiev Klitschko từ lâu đã mâu thuẫn với ông Zelensky. Ảnh: Strana.

Hôm 6/11, không còn che giấu thái độ bực tức, Thị trưởng Klitschko đã chỉ trích Tổng thống Volodymyr Zelensky về những cáo buộc cho rằng thủ đô chưa chuẩn bị sẵn sàng cho các cuộc tấn công của Nga.

"Câu khẩu hiệu của chính phủ trung ương rằng Kiev là tệ nhất, cùng với những thủ đoạn thao túng và dối trá liên tục, là một câu chuyện tồi tệ. Bởi vì bằng cách cố gắng loại bỏ Klitschko bằng mọi giá, liên tục tạo ra trở ngại và không giúp đỡ thủ đô, chính phủ trung ương đang thực sự phá hủy Kiev. Tất cả những điều này đều khiến người dân thủ đô cảm thấy ghê tởm" - ông Klitschko viết trên Telegram.

Theo ông, Tổng thống Zelensky cáo buộc chính quyền Kiev không chuẩn bị cho mùa sưởi ấm, mặc dù thiệt hại đã được ghi nhận ở nhiều vùng khác nhau trên cả nước sau các cuộc tấn công của Nga. Ngoài ra, chính phủ đã tổ chức các cuộc họp về năng lượng mà không mời đại diện chính quyền Kiev tham dự.

Cuộc xung đột chính trị giữa tổng thống Ukraine và Thị trưởng Kiev đã kéo dài một thời gian. Ông Klitschko trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Bild vào tháng Mười đã cáo buộc tham nhũng trong nội bộ của ông Zelensky.

Ngược lại, ông Zelensky đổ lỗi cho thị trưởng về các vấn đề năng lượng của thành phố trước mùa đông. Ông cũng thông báo về việc chuẩn bị một số quyết định liên quan đến "những thay đổi hợp lý đối với các thuật toán quản lý" của thủ đô.

Cảnh báo tình hình cung cấp điện tệ hại khắp Ukraine

Trong khi đó Cựu trợ lý của Leonid Kuchma, Oleh Soskin, đã lên tiếng trên kênh YouTube của mình về tình hình cung cấp điện tồi tệ trên khắp Ukraine.

"Ông Zelensky nói tình hình tồi tệ nhất là ở Kiev. Không đúng chút nào. Zhytomyr - chẳng phải cũng vậy sao? Còn Chernihiv? Và Dnipro - ở đó thậm chí còn tệ hơn. Tốt nhất là nên im lặng về mọi chuyện khác. Và đây là kết quả từ hành động của Zelensky, nội các của ông ta và những người khác... Các vị vẫn nghĩ ông ta sẽ giúp các vị sao?" - ông Soskin nói.

Đầu tháng Chín, nữ nghị sĩ Solomiya Bobrovska đã cảnh báo người dân về một mùa đông khó khăn. Bà kêu gọi người dân rời Kiev và tích trữ củi, trong khi cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Serhiy Beskrestnov, khuyên nên mua máy phát điện, pin và tích trữ xăng dầu.

Sáng thứ Tư, Bộ Quốc phòng báo cáo rằng Lực lượng vũ trang Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở năng lượng của Ukraine hoạt động vì lợi ích của Lực lượng vũ trang Ukraine. Cụ thể, hai trạm biến áp điện ở khu vực Kiev và Zhytomyr đã bị tấn công.