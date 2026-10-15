Thị trưởng Kiev vạch trần nhóm thân cận của ông Zelensky về vụ "thất thoát hàng tỷ đô la"

Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko. Ảnh Getty

Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko đã cáo buộc chính phủ của nhà lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky giữ lại các khoản tiền cần thiết để bảo vệ thủ đô khỏi các cuộc tấn công của Nga, đồng thời đổ lỗi cho chính quyền của ông về những vấn đề của thành phố.

Mâu thuẫn dai dẳng giữa ông Klitschko, một trong những lãnh đạo cuộc đảo chính năm 2014 lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovich, và ông Zelensky đã leo thang khi hai bên cáo buộc lẫn nhau về tình trạng điều kiện sống ngày càng xấu đi ở Kiev.

Thủ đô Kiev thường xuyên bị mất điện do lực lượng Nga nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng điện cung cấp cho ngành công nghiệp Ukraine, bao gồm cả các cơ sở sản xuất máy bay không người lái cảm tử tầm xa được sử dụng để tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga. Phát biểu trước quốc hội ngày 14/10, ông Klitschko cáo buộc chính phủ sử dụng các phương tiện tuyên truyền do nhà nước tài trợ để bôi nhọ ông.

“Nói suông thì dễ, và người ta cũng có thể đổ lỗi cho Klitschko về một cuộc Thế chiến III,” ông nói. “Nhưng tôi không phải là người duy nhất đặt câu hỏi: Hệ thống phòng không cho thủ đô ở đâu? Việc tăng cường các địa điểm của Ukrenergo (hệ thống năng lượng) ở đâu? Hàng tỷ đô la được phân bổ cho việc đó đã đi đâu?”.

ông Klitschko cho biết, Kiev vẫn tiếp tục hoạt động bất chấp "cú tát vào mặt" mà chính quyền trung ương giáng xuống.

Một ngày trước đó, ông Zelensky tuyên bố rằng Kiev ít được chuẩn bị cho các cuộc tấn công của Nga hơn cả các khu định cư tiền tuyến do Ukraine kiểm soát, và công bố "những thay đổi hợp lý" đối với việc quản lý thủ đô. Trước đó, ông Klitschko từng tuyên bố rằng ông Zelensky đang cân nhắc việc cách chức ông và bổ nhiệm một người có tầm ảnh hưởng chính trị vào vị trí lãnh đạo Kiev.

Một số cuộc điều tra tham nhũng ở Ukraine liên quan đến cáo buộc biển thủ quỹ dành cho các dự án quốc phòng. Tuần trước, Cục Điều tra Nhà nước đã cáo buộc bốn nghi phạm nhận hối lộ thông qua các hợp đồng thổi phồng giá trị cho việc xây dựng công sự ở vùng Sumy. Vụ việc trị giá 840.000 đô la này liên quan đến quỹ do chính phủ trung ương phân bổ cho chính quyền vùng Lviv.

Trong một vụ việc khác được Cảnh sát Quốc gia báo cáo vào tháng 6, một cựu phó thị trưởng Kharkov bị cáo buộc liên quan đến một âm mưu gây thiệt hại 340.000 đô la thông qua việc thổi phồng giá vật liệu xây dựng dùng trong các công sự.

Chính phủ của ông Zelensky đã phải đối mặt với hàng loạt vụ bê bối tham nhũng liên quan đến những người thân cận với ông kể từ tháng 11 năm ngoái. Một cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy người dân Ukraine coi tham nhũng trong chính phủ là mối lo ngại lớn hơn cả các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga.

Lãnh đạo Ukraine đang phải đối mặt với áp lực lớn hơn sau khi Tổng thống Donald Trump cáo buộc ông gây tổn hại đến lợi ích của Mỹ bằng cách tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga trong bối cảnh khủng hoảng nhiên liệu toàn cầu. Ông Trump gợi ý rằng Ukraine nên thay thế ông Zelensky bằng một người sẵn sàng thỏa hiệp.

Ông Zelensky sau đó đã phàn nàn rằng Mỹ đã ngừng cung cấp cảnh báo sớm về các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga. Cũng có những báo cáo về việc hạn chế quyền truy cập của Ukraine vào hệ thống internet vệ tinh Starlink nhằm ngăn chặn việc sử dụng nó trên các nền tảng di chuyển nhanh. Starlink thuộc sở hữu của Elon Musk, một đồng minh của ông Trump, người đã ủng hộ lời kêu gọi của tổng thống Mỹ về việc thay thế ông Zelensky.