Thiếu tướng Nguyễn Thanh Phong được Chủ tịch nước bổ nhiệm chức vụ mới

Ngày 6/11, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Viện Kiểm sát nhân dan tối cao (VKSND) tổ chức lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao Nguyễn Thanh Hải công bố các quyết định của Chủ tịch nước và Viện trưởng VKSND tối cao về công tác cán bộ.

Theo đó, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Phong (sinh năm 1971), Kiểm sát viên cao cấp, Phó Viện trưởng VKSQS Trung ương được bổ nhiệm giữ chức danh Kiểm sát viên VKSND tối cao; đồng thời được bổ nhiệm có thời hạn giữ chức Viện trưởng VKSQS Trung ương, Phó Viện trưởng VKSND tối cao.

Ông Nguyễn Huy Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tối cao trao quyết định bổ nhiệm đồng chí cho ông Nguyễn Thanh Phong và đồng chí Nguyễn Quang Chung. Ảnh: VKS.

Đại tá Nguyễn Quang Chung, Kiểm sát viên cao cấp, Trưởng phòng Công tố và kiểm sát điều tra án hình sự VKSQS Trung ương được bổ nhiệm giữ chức Phó Viện trưởng VKSQS Trung ương. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Các quyết định có hiệu lực từ ngày 2/11/2026.

Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao - Nguyễn Huy Tiến chủ trì buổi lễ và chúc mừng hai cán bộ được giao trọng trách mới.

Ông đề nghị các cán bộ tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, giữ vững phẩm chất đạo đức, đề cao trách nhiệm nêu gương; thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ kiểm sát: "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn".

Tân Viện trưởng VKSQS Trung ương, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Thanh Phong phát biểu tại buổi Lễ. Ảnh: VKS.

Đối với tập thể lãnh đạo VKSQS Trung ương, ông yêu cầu phát huy đoàn kết, thống nhất, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của ngành Kiểm sát, triển khai các đạo luật mới và đẩy mạnh cải cách tư pháp trong Quân đội.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Phong khẳng định sẽ tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn, phương pháp lãnh đạo và thực hiện tốt trách nhiệm trên cương vị mới.