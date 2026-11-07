Giông lốc quật sập và làm tốc mái 15 căn nhà tại Đồng Tháp

Sáng 7/11, thông tin từ UBND xã Trường Xuân, tỉnh Đồng Tháp cho biết, bên cạnh thiệt hại về nhà ở, gió mạnh cũng làm gãy 2 trụ điện trung thế. Tại các tuyến đường qua trung tâm xã có hàng loạt cây xanh bị bật gốc, ngã đổ ra đường gây cản trở giao thông.

Dân quân địa phương hỗ trợ người dân sửa lại nhà.

Lãnh đạo UBND xã Trường Xuân đã trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra, thăm hỏi và động viên các gia đình bị thiệt hại.

Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng dân quân, tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở hỗ trợ người dân dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa để các hộ dân sớm ổn định cuộc sống.

Lực lượng chức năng cũng khẩn trương cưa cắt cây xanh ngã đổ, giải phóng các điểm nghẽn giao thông. Địa phương phối hợp với đơn vị quản lý điện lực khắc phục sự cố gãy trụ điện trung thế, đảm bảo an toàn lưới điện.

Giông lốc làm đổ sập trụ điện tại xã Trường Xuân, tỉnh Đồng Tháp.

UBND xã Trường Xuân chỉ đạo các ấp rà soát, đánh giá chính xác mức độ thiệt hại của từng gia đình để lập hồ sơ trình cấp thẩm quyền xem xét, hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai.