Chỉ huy khét tiếng Ukraine cáo buộc Nga ra chiêu hiểm

Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine Robert “Madyar” Brovdi. Ảnh: Getty Images.

Ngày 4/11, ông Robert “Madyar” Brovdi, Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine, cho biết binh sĩ nước này đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) kiểu Shahed của Nga. Điều bất thường là bên cạnh tải trọng chiến đấu, chiếc UAV còn mang theo một bó truyền đơn tuyên truyền.

Theo ông Brovdi, các tài liệu này chứa nội dung kích động, nhắm đến người dân Kiev, đồng thời gắn mã QR có thể dẫn tới một cái bẫy lừa đảo trực tuyến.

Những hình ảnh được ông chia sẻ trên Telegram cho thấy các truyền đơn được in bằng tiếng Ukraine. Một tờ kêu gọi người dân bình chọn tên cho một lữ đoàn tình nguyện Ukraine thuộc lực lượng vũ trang Nga; tờ còn lại chỉ trích chính sách tuyển quân của Ukraine. Cả hai đều có mã QR.

Ông Brovdi cảnh báo người dân tuyệt đối không quét những mã này nếu phát hiện các tờ truyền đơn tương tự.

“Rất có khả năng đây là cái bẫy của đối phương nhằm đánh cắp dữ liệu hoặc cài virus vào điện thoại thông minh của bạn”, ông cảnh báo.

Theo vị chỉ huy Ukraine, Nga hiện đang bổ sung các phương thức “thao túng tâm lý” vào những UAV được triển khai nhằm vào nước này, bên cạnh việc sử dụng chất nổ.

Tuy nhiên, The Kyiv Independent cho biết chưa thể xác minh độc lập những thông tin do chỉ huy khét tiếng Ukraine công bố tại thời điểm đăng tải.

Vụ việc diễn ra sau cuộc đụng độ căng thẳng giữa Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine và dân thường tại tỉnh Kiev ngày 2/11, làm dấy lên lo ngại về chiến dịch tung tin sai lệch gây bất ổn Ukraine.

Người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine Kyrylo Budanov nhận định sự việc “không phải không có tác động từ bên ngoài”. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận đây không chỉ là một hành động khiêu khích mà còn phản ánh những căng thẳng xã hội có thật.

Ngày 4/11, lực lượng thực thi pháp luật Ukraine bắt giữ hai nghi phạm bị cáo buộc phát tán thông tin sai lệch và kích động tình trạng bất ổn tại tỉnh Kiev.

Một trong hai người, Tetiana Kiriieva, bị cáo buộc phát tán thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về việc người dân bị giam giữ trái phép, tra tấn và sát hại trong khuôn viên một cơ sở quân sự.