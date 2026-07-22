Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine nói về việc ông Zelensky thay tổng tư lệnh

Theo tờ Kyiv Post, ông Fedorov ngày 21/7 đã lên tiếng về việc Tổng thống Zelensky bổ nhiệm ông Mykhailo Drapaty làm Tổng tư lệnh mới của Ukraine thay cho ông Syrskyi.

"Tôi xin chúc mừng Thiếu tướng Drapaty vì đã được bổ nhiệm làm Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine. Đây là luồng gió mới và niềm hy vọng mới trong cuộc đấu tranh vì tự do và công lý. Đây là tiếng nói của sự thay đổi mà không thể bị phớt lờ", ông Fedorov cho biết.

Theo cựu Bộ trưởng Quốc phòng, kỳ vọng của người dân Ukraine cần được đáp lại bằng một tầm nhìn rõ ràng nhằm kết thúc cuộc xung đột với Nga. "Các ưu tiên đối với ban lãnh đạo mới bao gồm việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và hệ thống robot trên tiền tuyến, tiến hành các đòn tấn công phi đối xứng, đồng thời bào mòn năng lực kinh tế của đối phương", ông Fedorov nói.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov. Ảnh: Kyiv Post

Trong tuyên bố của mình, ông Fedorov cũng gửi lời cảm ơn tới ông Syrskyi, bất chấp quan điểm khác biệt giữa hai bên. "Tôi đã trực tiếp gọi điện để cảm ơn ông Syrskyi vì những đóng góp trong việc bảo vệ vùng Kiev, chỉ huy chiến dịch Kharkiv cũng như nhiều trận đánh quan trọng khác. Chúng là một phần quan trọng trong lịch sử Ukraine, nhưng chúng ta đang cần viết tiếp những chương mới và khắc phục mọi sai lầm trước đây", ông Fedorov nhấn mạnh.

Việc Tổng thống Zelensky cách chức ông Syrskyi diễn ra trong bối cảnh ông Fedorov bất ngờ bị miễn nhiệm vào giữa tuần trước. Động thái này đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích và biểu tình tại Kiev. Truyền thông Ukraine nhận định quyết định này xuất phát từ những bất đồng không thể hòa giải giữa ông Fedorov và ông Syrskyi.

Theo nguồn tin của Kyiv Post, ông Zelensky ngày 21/7 đã đề nghị ông Fedorov trở lại đảm nhận "một vị trí quan trọng trong chính phủ", cho phép ông thống nhất các hoạt động về công nghệ của nhà nước. Tuy vậy, hiện chưa rõ ông Fedorov có chấp nhận đề nghị này hay không.