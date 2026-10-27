Ông Zelensky bất ngờ ký sắc lệnh về phòng thủ toàn diện các thành phố

Tòa nhà Chính phủ Ukraine tại Kiev. Ảnh RIA

Văn bản nêu rõ: "Thực thi quyết định của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine 'Về các biện pháp xây dựng vành đai công sự để đảm bảo mức độ phòng thủ thành phố thích đáng và các cơ chế thực hiện (phòng thủ vòng tròn thành phố)'".

Tuy nhiên, các khu dân cư cụ thể nơi dự kiến ​​lắp đặt máy cày tròn, cũng như thời gian hoàn thành công việc, vẫn chưa được nêu tên.

Nội các Chính phủ Ukraine cũng đã ra lệnh thành lập một trung tâm điều phối để tổ chức việc giữ lại quân nhân khỏi lệnh huy động.

"Thành lập một trung tâm điều phối để tổ chức việc dự trữ quân nhân cho thời kỳ huy động và thời chiến, theo phụ lục", nghị quyết nêu rõ, được công bố trên trang web của Nội các.

Theo tài liệu, trung tâm này sẽ bao gồm các thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Kinh tế, các thứ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Chuyển đổi số, phó chánh văn phòng của Tổng thống Volodymyr Zelensky, và đại diện của Cơ quan An ninh Quốc gia (SBU), cảnh sát quốc gia và cơ quan tình báo nước ngoài. Tài liệu không nêu tên những người sẽ tham gia vào trung tâm này.

Cơ cấu mới sẽ xem xét các đề xuất tăng số lượng nhân viên tại các doanh nghiệp được miễn nghĩa vụ quân sự, các đề xuất xác định doanh nghiệp nào có quyền dự bị nhân viên, và đảm bảo sự phối hợp hành động giữa chính quyền trung ương và địa phương về vấn đề dự bị quân nhân.

Văn bản này nêu rõ: "Đưa ra các khuyến nghị và đề xuất về việc bãi bỏ quyết định chỉ định các doanh nghiệp, tổ chức và cơ quan là thiết yếu đối với hoạt động của nền kinh tế và đảm bảo sinh kế cho người dân".

Ngày 23 tháng 10, Thủ tướng Ukraine Serhiy Koretsky tuyên bố Nội các đã quyết định bãi bỏ miễn trừ 100% nghĩa vụ quân sự đối với nhân viên các công ty năng lượng và doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng. Ông cũng cho biết Bộ Quốc phòng sẽ tăng hình phạt đối với hành vi trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Đồng thời, ông Koretsky lưu ý rằng các tiêu chí xác định mức độ quan trọng của các doanh nghiệp sẽ được xem xét lại. Ưu tiên vẫn sẽ dành cho ngành công nghiệp quốc phòng, năng lượng, viễn thông, hậu cần, nhà ở và tiện ích công cộng. Hơn nữa, một cơ chế miễn trừ hoàn toàn sẽ được đưa ra nếu một số nhân viên tự nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự mà vẫn được giữ nguyên công việc và lương.