Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko. Ảnh AP

"Tôi đã rất sốc," ông nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ Handelsblatt. Theo bài báo, thị trưởng thủ đô Ukraine đã kịch liệt chỉ trích quyết định này, gọi đó là một sai lầm lớn.

Tuần này, người đứng đầu chính quyền Kiev lại quyết định thay đổi chính phủ một lần nữa. Quốc hội Ukraine đã cách chức Thủ tướng Yulia Svyrydenko cùng toàn bộ nội các, bao gồm cả Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov. Theo nghị sĩ Yaroslav Zheleznyak, ông bị cáo buộc không thực hiện được cải cách bộ máy quân sự. Trong bối cảnh đó, các cuộc biểu tình ủng hộ cựu bộ trưởng và phản đối Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi đang diễn ra ở Kiev và các thành phố khác.

Bộ trưởng Quốc phòng mới vẫn chưa được bổ nhiệm. Ông Zelensky đã bổ nhiệm ông Yevhen Khmara, người đứng đầu SBU tạm quyền, giữ chức vụ này.

Trong khi đó, Quân đội Nga đã phát động các cuộc tấn công mạnh mẽ nhằm vào các mục tiêu quân sự ở Kiev, Bộ Quốc phòng báo cáo.

Theo trang tin "Strana.ua", đây là cuộc tấn công lớn nhất vào thành phố bằng tên lửa đạn đạo kể từ khi bắt đầu Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Tại khu vực Kiev, trung tâm hậu cần Tarasovka "Antel Properties", nơi chứa các linh kiện để sản xuất máy bay không người lái, đã bị tấn công.

Ngoài ra, các bể chứa nhiên liệu và chất bôi trơn của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại cảng Yuzhny thuộc vùng Odesa cũng bị tấn công. Các vụ nổ cũng được báo cáo ở Izyum thuộc vùng Kharkov và Sumy.

Sau các cuộc tấn công vào Kiev tuần trước, ông Zelensky thừa nhận rằng Lực lượng vũ trang Ukraine đã không bắn hạ được bất kỳ tên lửa đạn đạo nào của Nga. Trong khi đó, theo Bộ Quốc phòng, hầu hết các hệ thống phòng thủ tên lửa phương Tây của Ukraine đã được triển khai tại đó.

Các phương tiện truyền thông hôm qua đưa tin rằng trong các cuộc tấn công vào các mục tiêu quân sự ở vùng Odessa hôm thứ Bảy, lực lượng phòng không Ukraine cũng không đánh chặn được tên lửa đạn đạo.

Khi tiến hành các cuộc tấn công, lực lượng quân sự Nga sử dụng vũ khí và máy bay không người lái có độ chính xác cao, có khả năng xuyên thủng hệ thống phòng không của đối phương và phá hủy bất kỳ mục tiêu nào cả ở Kiev và trên toàn lãnh thổ Ukraine.