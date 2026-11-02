Ông Zelensky bất ngờ báo tin vui lớn từ tiền tuyến, tung thông điệp đáng chú ý tới Điện Kremlin

Tổng thống Volodymyr Zelensky. Ảnh Getty Images.

Theo ông Zelensky, trong tháng 10, không chỉ gây tổn thất đáng kể cho đối phương, Ukraine còn ghi nhận kết quả đáng chú ý trên chiến trường.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết, trong tháng 10, Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã giải phóng 96,2 km² lãnh thổ, nhiều hơn 10,4 km² so với diện tích quân đội Nga chiếm được.

Như vậy, Nga chỉ giành thêm khoảng 85,8 km² trong tháng.

Ông Zelensky gửi lời cảm ơn tới các lữ đoàn và đơn vị tham chiến vì những kết quả này. Ông đồng thời gửi thông điệp đến Điện Kremlin rằng: "Để chấm dứt những tổn thất cho phía Nga, Moscow chỉ cần lựa chọn ngừng bắn và theo đuổi con đường ngoại giao".

Trong khi đó, tổn thất của Nga được cho là tiếp tục gia tăng trong năm 2026. Tháng 9, Chuẩn tướng Ukraine Denys Prokopenko cảnh báo Moscow có thể huy động tới 600.000 binh sĩ để chuẩn bị cho chiến dịch tấn công tiếp theo trong bối cảnh cuộc chiến vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.