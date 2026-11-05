Rúng động Washington: Phó Tổng thống JD Vance công khai quay lưng với ông Trump

Phó Tổng thống JD Vance. Ảnh AP

Nhìn lại thất bại của đảng Cộng hòa, ông JD Vance nhanh chóng chỉ ra nguyên nhân mà ông cho là then chốt: cuộc chiến Iran do Tổng thống Donald Trump phát động.

Trong bài đăng dài khoảng 600 từ trên mạng xã hội X, ông Vance đưa ra 4 hướng đi để đảng Cộng hòa phục hồi sau khi bị đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội:

Đáng chú ý, ông Vance không chờ đến 24 giờ sau bầu cử mới công khai đưa ra đánh giá này. Động thái được Sarah Baxter - Giám đốc Trung tâm Báo cáo Quốc tế Marie Colvin - tác giả bài bình luận trên The i Paper nhận định là nỗ lực tạo khoảng cách với chính sách của ông Trump, trong bối cảnh cuộc chiến Iran trở thành gánh nặng chính trị đối với phe Cộng hòa.

Ông Trump cảnh báo Phó Tổng thống Vance có thể không tranh cử năm 2028

Dù vẫn giữ chức Phó Tổng thống, ảnh hưởng chính trị của ông Vance đang bị đặt dấu hỏi. Trong khi ông Trump vẫn nắm các quyền hành pháp quan trọng, ông Vance không có quyền lực độc lập tương đương.

Ông Trump thậm chí công khai nhận xét: “Có lẽ ông ấy sẽ không tranh cử”.

Dù miễn cưỡng thừa nhận chiến tranh Iran ít nhất là một phần nguyên nhân khiến đảng Cộng hòa thất bại, ông Trump vẫn khẳng định ông sẽ không thay đổi cách xử lý cuộc chiến: “Về cuộc chiến đó, tôi sẽ không làm điều gì khác đi”.

Theo bà Sarah Baxter, ông Vance đang đối mặt với sự suy giảm uy tín sau nhiều tranh cãi chính trị. Việc chuyển hướng ủng hộ ông Trump sau thành công của cuốn hồi ký Hillbilly Elegy năm 2016 khiến ông mất sự ủng hộ của nhiều cử tri trung dung. Những phát ngôn gây tranh cãi về người nhập cư Haiti cũng ảnh hưởng đến hình ảnh của ông.

Tại Ohio, ứng viên Amy Acton - người từng bị cha dượng xâm hại tình dục khi còn nhỏ - đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử thống đốc. Trong khi đó, ứng viên Sherrod Brown giành lại chiếc ghế Thượng viện mà ông Vance từng nắm giữ tại bang này.

Elon Musk, Peter Thiel và Tucker Carlson trong canh bạc chính trị 2028?

Phân tích bài đăng của ông Vance, bà Sarah Baxter cho rằng Phó Tổng thống đang hướng tới việc tìm kiếm sự ủng hộ từ giới tỷ phú công nghệ, trong đó có tỷ phú Elon Musk và Peter Thiel, đồng minh lâu năm của ông.

Ông Vance cũng đề cập việc thay đổi quan hệ với Israel, được tác giả xem là tín hiệu hướng tới những tiếng nói chỉ trích Israel như người dẫn chương trình Tucker Carlson.

Tuy nhiên, ảnh hưởng của các nhân vật này cũng đang chịu sức ép. Musk đã chi khoảng 500 triệu USD cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ nhưng không đạt được kết quả như mong đợi. Carlson cũng vấp phải phản ứng từ một bộ phận cử tri Cộng hòa sau khi mời Nick Fuentes, nhân vật theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng, tham gia chương trình.

Ông Rubio và DeSantis nổi lên trong cuộc đua nội bộ

Theo The i Paper, ông Vance còn phải đối mặt với những đối thủ tiềm năng như Ngoại trưởng Marco Rubio và Thống đốc Florida sắp mãn nhiệm Ron DeSantis.

Ông Rubio vốn có quan điểm cứng rắn về chính sách đối ngoại và không thoải mái với chủ nghĩa biệt lập mang khẩu hiệu “Nước Mỹ trên hết”. Ngay sau khi kết quả bầu cử được công bố, một số người dẫn chương trình Fox News đã bắt đầu đề cập khả năng ông Rubio tranh cử tổng thống.

Trong khi đó, ông DeSantis cũng có cơ hội trở lại đường đua sau khi đảng Cộng hòa chịu thất bại tại nhiều khu vực. Ông mô tả kết quả bầu cử là một sự kiện gần như mang tính hủy diệt đối với đảng Cộng hòa ở nhiều nơi trên cả nước.

Tác giả nhận định ông Vance đang đứng trước nguy cơ trở thành một nhân vật có chức vụ nhưng thiếu thực quyền.

Sự chế giễu đã xuất hiện. Tại Michigan, Abdul El-Sayed, người Hồi giáo đầu tiên được bầu vào Thượng viện Mỹ, mỉa mai Vance rằng ông sẽ phải thực hiện nhiệm vụ tuyên thệ nhậm chức cho mình vào tháng 1 tới.

Cuộc chiến Iran, thất bại bầu cử và sự cạnh tranh trong nội bộ đảng Cộng hòa đang đặt tham vọng năm 2028 của JD Vance trước những thách thức đáng kể.