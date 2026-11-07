Chuyển nhầm 90 triệu đồng ở Quảng Ngãi: Vì sao khổ chủ phải chờ suốt 4 tháng mới nhận lại được tiền?

Sáng 7/11, thông tin từ Công an xã Bình Minh, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã hoàn thành hỗ trợ việc trả lại số tiền chuyển nhầm giữa chị T.H, công dân ở cùng xã và ông N.S.H, ở phường Tiên Du, Bắc Ninh.

Chị T.H đã được Công an xã Bình Minh hỗ trợ và hoàn thành chuyển trả lại số tiền 90 triệu đồng. Ảnh: CAQN

Được biết vụ việc xảy ra từ tháng 7/2026, trong quá trình thực hiện chuyển tiền, ông N.S.H, ở phường Tiên Du, Bắc Ninh đã chuyển nhầm vào tài khoản của chị T.H, ở xã Bình Minh, tỉnh Quảng Ngãi, với số tiền 90 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được trình báo, qua xác minh lực lượng chức năng Quảng Ngãi thông tin tại thời điểm trên, chị T.H đang đi lao động ở nước ngoài nên việc liên lạc, thông báo gặp vướng khó.

Mới đây khi nhận được tin chị T.H vừa trở về quê để thăm người thân, Công an xã Bình Minh đã chủ động đến gặp và làm việc, hướng dẫn, hỗ trợ chị T.H hoàn trả lại số tiền 90 triệu đồng và lãi phát sinh cho ông N.S.H.

Việc kịp thời xác minh, hỗ trợ giải quyết vụ việc thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy của lực lượng Công an cơ sở trong phục vụ nhân dân; góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân gần dân, trọng dân, vì Nhân dân phục vụ.

Được biết thời gian qua, Công an tỉnh và cấp xã ở Quảng Ngãi đã xác minh, hỗ trợ xử lý hoàn thành hàng loạt vụ chuyển và nhận nhầm tài khoản trong quá trình giao dịch, với số tiền từ vài triệu đồng, đến trên 1 tỉ đồng/trường hợp.

Gần đây nhất là vào đầu tháng 11/2026, Công an xã Đăk Tờ Kan đã hoàn thành hỗ trợ cho anh “L” (đại diện một Công ty ở thôn Tea Uyn, cùng xã), nhận lại số tiền 200 triệu đồng đã chuyển nhầm vào tài khoản anh L.M.Q, có hộ khẩu thường trú tại phường Kon Tum, đang làm việc tại TP.Hà Nội.

Công an tỉnh và cấp xã ở Quảng Ngãi đã xác minh, hỗ trợ xử lý hoàn thành hàng loạt vụ chuyển và nhận nhầm tài khoản, với số tiền từ vài triệu đồng, đến trên 1 tỉ đồng/trường hợp. Ảnh minh hoạ (CX)

Do lâu nay không sử dụng nên khi Công an xã Đăk Tờ Kan gọi và thông báo, anh L.M.Q vội vàng đi kiểm tra và phát hiện tài khoản của mình, đã có người chuyển nhầm vào 200 triệu đồng.

Ngay sau khi được cán bộ Công an xã Đăk Tờ Kan hướng dẫn, anh L.M.Q thực hiện các thủ tục và chuyển trả lại số tiền đã nhận nhầm nêu trên cho anh “L”.