Thế giới 24h: Quốc gia thuộc EU công khai muốn "lách" lệnh trừng phạt Nga của ông Trump

Thủ tướng Hungary Viktor Orban trong một cuộc gặp với ông Trump (ảnh: Getty)

Mỹ trừng phạt Nga, Hungary gặp khó khăn

Hôm 22/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump áp lệnh trừng phạt đối với Lukoil và Rosneft, 2 tập đoàn dầu khí lớn bậc nhất Nga, nhằm tăng sức ép buộc Nga đồng ý ngừng bắn ở Ukraine.

Động thái của ông Trump đẩy giá dầu lên cao và gây khó khăn cho Hungary, Slovakia – 2 quốc gia mua dầu Nga nhiều nhất khối EU.

Phát biểu hôm 24/10, Thủ tướng Hungary cho biết, chính phủ của ông đang tìm cách né tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ. Tuy nhiên, ông Orban không tiết lộ chi tiết về biện pháp và cũng không cho thấy ý định công khai thách thức các lệnh trừng phạt này.

“Chúng tôi đang tìm cách né tránh lệnh trừng phạt”, Orban nói, lưu ý rằng ông đã trao đổi với lãnh đạo công ty dầu khí MOL (Hungary) để tìm giải pháp.

MOL có nhà máy lọc dầu ở Hungary và Slovakia, với tổng công suất xử lý 14,2 triệu tấn dầu thô/năm. Nguồn dầu của MOL phụ thuộc vào dầu Nga được vận chuyển qua đường ống Druzhba.

Hôm 23/10, Slovnaft (chi nhánh của MOL ở Slovakia), cho biết, họ đang phân tích tác động của các lệnh trừng phạt mới, dự kiến có hiệu lực vào cuối tháng 11.

Quan chức cấp cao Nga tới Mỹ đàm phán

Ông Kirill Dmitriev – lãnh đạo Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) và là phái viên của Tổng thống Nga về đầu tư, hợp tác với nước ngoài – đang có mặt ở Mỹ, một nguồn tin xác nhận với hãng thông tấn RIA Novosti.

Xung đột Nga – Ukraine tiếp diễn khi các bên chưa tìm được tiếng nói chung về vấn đề lãnh thổ (ảnh: TASS)

“Chúng tôi xác nhận điều đó”, nguồn tin từ RDIF cho biết.

Theo Axios (báo Mỹ), ông Dmitriev dự kiến sẽ gặp đặc phái viên của Tổng thống Mỹ – ông Steve Witkoff – hôm 25/10, tại thành phố Miami (Mỹ). Cả ông Dmitriev và ông Witkoff đều từng có mặt trong các phái đoàn đàm phán Mỹ - Nga về vấn đề xung đột ở Ukraine.

Chuyến đi của ông Dmitriev diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hủy hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Putin ở Hungary và áp các lệnh trừng phạt mới nhằm vào 2 tập đoàn dầu khí Nga.

Bloomberg hôm 24/10 đưa tin, trong cuộc gặp giữa ông Trump với Tổng thống Ukraine Zelensky hồi tuần trước, ông Witkoff đã thuyết phục ông Zelensky đồng ý nhượng bộ về lãnh thổ cho Nga.

Ấn Độ: Không ký kết thỏa thuận thương mại khi bị “gí súng vào đầu”

Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ – ông Piyush Goyal – cho biết, Ấn Độ đang tìm kiếm những thị trường mới để giảm thiểu tác động của mức thuế cao (do Mỹ áp đặt) và không có chuyện nước này ký kết các thỏa thuận thương mại một cách vội vàng hoặc dưới áp lực.

Phát biểu tại một hội nghị ở Berlin (Đức) hôm 24/10, ông Goyal cho biết, Ấn Độ chỉ chấp nhận các thỏa thuận thương mại phù hợp với lợi ích lâu dài.

“Chúng tôi đang đối thoại tích cực với EU. Chúng tôi cũng đang đàm phán với Mỹ. Nhưng chúng tôi sẽ không ký kết các thỏa thuận một cách vội vàng, trong tình thế bị ép buộc hoặc bị gí súng vào đầu”, ông Goyal nói.

Phát biểu của ông Goyal được đưa ra trong bối cảnh Ấn Độ bị Mỹ áp mức thuế lên tới 50%, vì tiếp tục mua dầu Nga.

Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 24/10, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho rằng, các lệnh trừng phạt mới của ông Trump đối với Nga là “khá nặng nề” và Ấn Độ đang giảm dần việc mua dầu Nga.

“Sáng nay, tôi đọc được một số tin tức quốc tế nói rằng Trung Quốc đang giảm dần việc nhập khẩu dầu Nga. Chúng tôi biết Ấn Độ cũng đã làm như vậy theo yêu cầu của Tổng thống Trump. Tổng thống cũng đang thúc giục châu Âu ngừng mua dầu Nga”, bà Leavitt nói.