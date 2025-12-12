Thủ tướng Thái Lan giải tán quốc hội

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: The Diplomat

Al Jazeera ngày 11/12 đưa tin, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tuyên bố “trao lại quyền lực cho người dân”, khi ông xúc tiến giải tán quốc hội và mở đường cho cuộc tổng tuyển cử diễn ra sớm hơn kế hoạch.

Theo truyền thông Thái Lan, ông Anutin ngày 11/12 đã đệ trình đề nghị giải tán quốc hội lên nhà vua.

Sau đó, vua Maha Vajiralongkorn phê chuẩn sắc lệnh giải tán, theo thông báo của Công báo Hoàng gia ngày 12/12, qua đó chính thức kích hoạt tiến trình bầu cử sớm. Theo luật, cuộc bầu cử phải được tổ chức trong vòng 45-60 ngày kể từ khi quốc hội bị giải tán.

Người phát ngôn chính phủ Thái Lan Siripong Angkasakulkiat nói với hãng tin Reuters, quyết định này được đưa ra sau bất đồng với đảng Nhân dân (đối lập), phe có số ghế lớn nhất tại quốc hội.

“Chúng tôi không thể tiếp tục làm việc trong quốc hội”, ông Siripong cho biết, mô tả tình trạng bế tắc lập pháp khiến chương trình nghị sự của chính phủ không thể vận hành.

Động thái chính trị này diễn ra trong lúc Thái Lan trải qua 4 ngày giao tranh với Campuchia dọc khu vực biên giới chung. Theo Al Jazeera, ít nhất 20 người thiệt mạng ở cả hai bên và gần 200 người bị thương trong các cuộc đụng độ tại hơn chục điểm, với pháo kích và không kích được ghi nhận.

Thủ tướng Thái Lan Anutin khẳng định việc giải tán quốc hội sẽ không ảnh hưởng tới các hoạt động quân sự ở biên giới với Campuchia. Trả lời báo chí hôm 10/12, ông Anutin nói quân đội vẫn tiếp tục duy trì lực lượng dọc biên giới.

Ông Anutin sau đó lặp lại quan điểm này trên mạng xã hội: “Tôi đang trao lại quyền lực cho người dân”.

Thủ tướng Thái Lan cho biết, ban đầu, ông dự định giải tán quốc hội vào cuối tháng 1/2026, với lịch bầu cử dự kiến rơi vào tháng 3 hoặc đầu tháng 4.

Ông Anutin lên nắm quyền sau khi đảng Bhumjaithai rút khỏi liên minh cầm quyền và đạt được thỏa thuận mới với đảng Nhân dân - phe yêu cầu một số nhượng bộ, bao gồm trưng cầu ý dân về cải cách hiến pháp - để đổi lấy việc ủng hộ ông.

Phát ngôn viên chính phủ Thái Lan cho hay, chính phủ liên minh rạn nứt khi những yêu cầu đó không được đáp ứng. “Khi đảng Nhân dân không đạt được điều họ muốn, họ tuyên bố sẽ đệ trình kiến nghị bất tín nhiệm và yêu cầu Thủ tướng giải tán quốc hội ngay lập tức,” ông Siripong nói với Reuters.

Lãnh đạo đảng Nhân dân Natthaphong Ruengpanyawut cũng nêu quan điểm tương tự, lập luận đảng Bhumjaithai không thực hiện đầy đủ các cam kết.