Thế giới 24h: Trung Quốc thay thế 11 ủy viên Trung ương đảng

Tướng Trương Thăng Dân (ngoài cùng bên trái ảnh) trong lễ tuyên thệ tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh (ảnh: Reuters)

Thay đổi lớn trong cơ quan quyền lực của đảng Cộng sản Trung Quốc

Xinhua đưa tin, trong phiên họp hôm 23/10, Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc đã quyết định thay thế 11 ủy viên. Đây là đợt thay đổi nhân sự lớn nhất của cơ quan quyền lực này kể từ năm 2017.

Trong Hội nghị Trung ương 7 hồi năm 2017, Trung Quốc cũng từng thay thế 11 ủy viên thuộc Ban Chấp hành Trung ương đảng – mức cao chưa từng có.

Theo thông cáo chính thức, tại phiên họp hôm 23/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc quyết định bổ nhiệm tướng Trương Thăng Dân, 67 tuổi, làm Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, thay thế tướng Hà Vệ Đông – người bị khai trừ khỏi đảng vào tuần trước với cáo buộc tham nhũng.

Ngoài ông Trương Thăng Dân, 10 vị trí trong Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc cũng được thay thế bởi các nhân vật mới, được đề bạt từ ghế ủy viên dự khuyết.

Trong phiên họp, Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc cũng thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong vòng 5 năm tới và báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương về hành vi vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm trọng của một số đảng viên, trong đó có ông Hà Vệ Đông và Miêu Hoa.

Hôm 17/10, Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo, thượng tướng Hà Vệ Đông – Phó Chủ tịch thứ hai của Quân ủy Trung ương – và thượng tướng Miêu Hoa, Đô đốc Hải quân, cựu Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quân đội Trung Quốc, đã bị khai trừ khỏi đảng vì vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng.

Đây là lần đầu tiên một ủy viên đương nghiệm thuộc Quân ủy Trung ương Trung Quốc như ông Hà Vệ Đông chịu mức kỷ luật cao nhất kể từ năm 1976.

Ông Zelensky ca ngợi các lệnh trừng phạt mới của Mỹ và EU nhằm vào Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: EPA

Tờ Journal ngày 23/10 đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ca ngợi các lệnh trừng phạt của Mỹ và Liên minh châu Âu đối với ngành năng lượng Nga là “rất quan trọng”.

“Chúng tôi đã chờ điều này từ lâu. Cầu trời cho lệnh trừng phạt mới phát huy hiệu quả. Đây là bước đi vô cùng quan trọng”, ông Zelensky nói với các phóng viên bên lề hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra tại Brussels, đồng thời cho rằng Washington đã gửi “một tín hiệu tốt đến các quốc gia khác trên thế giới để họ cùng tham gia trừng phạt Nga”.

Các nhà lãnh đạo của 27 quốc gia thành viên EU dự kiến sẽ tái khẳng định cam kết ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine trong bối cảnh cuộc xung đột Ukraine - Nga vẫn tiếp diễn, đồng thời thống nhất thúc đẩy kế hoạch sử dụng tài sản ngân hàng trung ương Nga bị phong tỏa để cấp khoản vay lớn cho Kiev.

Trước đó, trong ngày 22/10, khối này đã phê duyệt gói trừng phạt mới đối với Moscow.

Phát biểu tối 22/10 tại Nhà Trắng bên cạnh lãnh đạo NATO, ông Trump cho biết ông hy vọng các lệnh trừng phạt “mạnh mẽ chưa từng có” nhắm vào hai tập đoàn dầu khí lớn của Nga là Rosneft và Lukoil sẽ “không kéo dài quá lâu.”

Các biện pháp trừng phạt này được ban hành sau khi kế hoạch tổ chức một hội nghị thượng đỉnh mới với ông Putin tại Budapest đổ vỡ. Tối 22/10, ông Trump tuyên bố hủy cuộc họp thượng đỉnh với ông Putin, với lý do các nỗ lực ngoại giao chưa đạt tiến triển và thời điểm hiện tại “chưa phù hợp”.

Ông Zelensky ủng hộ dừng giao tranh theo tiền tuyến hiện tại

Binh sĩ Ukraine ở tiền tuyến Donetsk (ảnh: YASUYOSHI CHIBA/AFP via Getty Images)

Phát biểu hôm 22/10, ông Zelensky – người đang có chuyến thăm các nước Bắc Âu – cho biết, đề xuất dừng giao tranh dọc tiền tuyến hiện tại ở Ukraine, do Tổng thống Mỹ Trump đưa ra, là “một thỏa hiệp tốt”. Tuy nhiên, Nga có thể không ủng hộ đề xuất này.

“Ông Trump đề xuất giữ nguyên vị trí hiện tại và bắt đầu đối thoại. Tôi nghĩ đó là một thỏa hiệp tốt, nhưng tôi không chắc phía Nga sẽ ủng hộ và tôi đã nói điều đó với Tổng thống Mỹ”, ông Zelensky nói.

Phát biểu của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump với ông Putin ở Hungary được cho là đang bị hoãn lại. Theo Guardian (báo Anh), Ukraine và một số nước châu Âu đang thúc đẩy lệnh ngừng bắn mà không cần Kiev phải nhượng bộ lãnh thổ.

Hôm 22/10, Điện Kremlin cho biết, công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo Nga – Mỹ vẫn đang được tiếp tục.

Trước đó, Financial Times (báo Anh) đưa tin, cuộc gặp dự kiến giữa ông Trump với ông Putin khiến giới lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) lo lắng.

“Chẳng ai thích điều này cả. Tất cả chúng tôi đều gượng cười và nói rằng mọi thứ sẽ ổn thôi”, ông nhà ngoại giao của EU nói với Financial Times.

Ông Putin chỉ đạo quân đội Nga tập trận hạt nhân

Tổng thống Nga Putin hôm 22/10 cho biết, cuộc tập trận của lực lượng hạt nhân chiến lược Nga đã diễn ra theo đúng lịch trình.

Quân đội Nga phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars hôm 22/10 (ảnh: Reuters)

“Hôm nay, chúng ta có một cuộc tập trận lực lượng hạt nhân chiến lược theo kế hoạch, như Bộ trưởng Quốc phòng vừa báo cáo. Giờ, hãy bắt đầu làm việc thôi”, ông Putin nói khi trao đổi với các quân nhân từ Điện Kremlin.

Theo TASS, cuộc tập trận được tiến hành dưới sự chỉ đạo của ông Putin.

“Tất cả nhiệm vụ trong cuộc tập trận đã hoàn thành”, Điện Kremlin thông báo.

RIA Novosti đưa tin, trong cuộc tập trận này, một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars đã được phóng từ Sân bay vũ trụ Plesetsk, một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sineva được phóng từ tàu ngầm hạt nhân Bryansk trên Biển Barents. Oanh tạc cơ tầm xa Tu-95MS cũng tham gia phóng tên lửa hành trình từ trên không.

Ông Netanyahu: Israel không phải chư hầu Mỹ

Phát biểu sau cuộc gặp với Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance hôm 22/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố, Mỹ - Israel là một liên minh chặt chẽ và Israel không phải chư hầu của Mỹ.

“Tôi muốn nói mọi chuyện một cách rõ ràng. Tuần trước họ nói Israel kiểm soát Mỹ. Tuần này họ lại nói Mỹ kiểm soát Israel. Chuyện này thật vớ vẩn”, ông Netanyahu nói.

“Chúng tôi có mối quan hệ đối tác, một liên minh giữa các đối tác”, ông Netanyahu nói.

Theo ông Netanyahu, trong cuộc chiến ở Dải Gaza, Israel thành công trong việc “kề dao vào cổ Hamas”, trong khi Mỹ cô lập Hamas khỏi các nước Ả Rập và Hồi giáo.

Phó Tổng thống Mỹ Vance đồng tình với quan điểm này.

“Chúng tôi không muốn một quốc gia chư hầu, và đó không phải Israel. Chúng tôi muốn một mối quan hệ đối tác, một đồng minh ở khu vực này”, ông Vance nói.

Phát biểu của ông Vance được đưa ra trong bối cảnh Mỹ muốn củng cố thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel với Hamas và lo ngại chính quyền của Thủ tướng Netanyahu có thể tiếp tục cuộc chiến ở Dải Gaza.

Theo Times of Israel, mục đích chuyến thăm của ông Vance tới Israel là để củng cố lệnh ngừng bắn và hướng các bên giới giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận do Mỹ làm trung gian.