Thế giới 24h: Giao tranh Thái Lan - Campuchia trên 13 khu vực, thương vong tăng

Campuchia tuyên bố kiểm soát một tiền đồn ở biên giới (ảnh: Khmer Times)

Thương vong tăng lên, Campuchia tuyên bố kiểm soát một vị trí ở biên giới

Giao tranh ở biên giới Thái Lan – Campuchia đã bước sang ngày thứ tư, khi thương vong tăng lên ở cả hai phía.

Hôm 11/12, quân đội Thái Lan thông báo, 3 thường dân nước này thiệt mạng do giao tranh tiếp diễn ở biên giới. Đây là lần đầu tiên Thái Lan xác nhận có thương vong dân sự kể từ khi giao tranh tái bùng phát.

8 binh sĩ Thái Lan cũng thiệt mạng kể từ hôm 8/12.

Bộ Nội vụ Campuchia cho biết, 11 thường dân nước này thiệt mạng và 75 người khác bị thương do các cuộc tấn công của Thái Lan. Campuchia chưa tiết lộ thương vong đối với lực lượng vũ trang.

Bộ Quốc phòng Campuchia hôm 11/12 cáo buộc quân đội Thái Lan tiến hành nhiều cuộc tấn công, triển khai xe tăng và pháo nhắm vào các mục tiêu ở Pursat, Banteay Meanchey và Oddar Meanchey (3 tỉnh thuộc Campuchia).

Ở tỉnh Banteay Meanchey, quân đội Campuchia tuyên bố tái kiểm soát tiền đồn Boeung Trakoun ở huyện Thma Puok, một ngày sau khi vị trí này bị lực lượng Thái Lan kiểm soát.

Video do quân đội Campuchia đăng tải cho thấy, binh sĩ Campuchia tiến vào đồn Boeung Trakoun, giương quốc kỳ và hạ cờ Thái Lan.

Thái Lan triển khai lực lượng ở biên giới (ảnh: Nation Thailand)

Cùng ngày 11/12, Quân khu 2 Thái Lan tuyên bố, các đơn vị nước này tiếp tục tiến lên ở 13 mặt trận dọc biên giới và khiến Campuchia hứng nhiều tổn thất.

Thái Lan cũng cáo buộc Campuchia sử dụng pháo đa nòng BM-21 tấn công, khiến nhiều hạ tầng dân sự bị hư hại.

Không quân Thái Lan hôm 11/12 tuyên bố, các phi công sẽ tiến hành nhiều đòn tập kích hơn để đáp trả và chấm dứt các mối đe dọa quân sự từ Campuchia.

Campuchia chưa bình luận về các tuyên bố này.

Ông Trump cảnh báo Tổng thống Colombia

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo, Tổng thống Colombia – ông Gustavo Petro – có thể là mục tiêu tiếp theo trong chiến dịch chống ma túy.

Tổng thống Colombia – ông Gustavo Petro (ảnh: Reuters)

Hôm 11/12, trong cuộc họp bàn tròn ở Nhà Trắng, một phóng viên đã hỏi Tổng thống Mỹ rằng ông có ý định nói chuyện với ông Petro hay không. Điều này dường như đã chọc giận ông Trump.

“Tôi thực sự chưa nghĩ nhiều về điều đó. Ông ấy khá thù địch với Mỹ”, ông Trump nói.

“Ông ấy có thể gặp những rắc rối lớn nếu không thay đổi”, ông Trump nói, cáo buộc Colombia sản xuất rất nhiều cocaine và buôn lậu vào Mỹ.

“Ông ấy tốt nhất là nên sớm thay đổi. Nếu không, ông ấy sẽ là người tiếp theo. Tôi hy vọng ông ấy đang lắng nghe. Ông ấy sẽ là người tiếp theo vì chúng ta không thích những kẻ hại người”, ông Trump nói thêm.

Theo Al Jazeera, ông Petro đã nhiều lần chỉ trích việc Mỹ tăng cường hiện diện quân sự ở vùng biển Caribe và cả việc quân đội Mỹ phóng tên lửa vào các xuồng nghi chở ma túy.

Hôm 10/11, ông Trump tuyên bố Mỹ đã bắt giữ một tàu chở dầu ở ngoài khơi Venezuela, trong bối cảnh căng thẳng giữa 2 nước gia tăng vì chiến dịch chống ma túy của Washington.

Ukraine: Giáp xe tăng bị “thổi giá” gấp 3 lần, nhóm nghi phạm bỏ túi hàng chục triệu USD

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và Cục Chống tham nhũng Quốc gia (NABU) hôm 11/12 cho biết, họ vừa phanh phui vụ biển thủ ngân sách xảy ra ở một nhà máy có nhiều hợp đồng cung cấp giáp xe tăng cho quân đội Ukraine.

Theo NABU, vụ tham nhũng quy mô lớn xảy ra 2 tỉnh Zaporizhia và Dnipropetrovsk. Nhóm 3 nghi phạm trong ban lãnh đạo nhà máy đã biển thủ khoảng 22 triệu USD tiền ngân sách dùng để sản xuất, mua sắm giáp chống nổ cho xe tăng.

Từ tháng 4/2022, nhà máy này đã nhận được hợp đồng từ Bộ Quốc phòng Ukraine để cung cấp giáp chống nổ cho xe tăng nội địa. Thay vì tuân thủ hợp đồng, nhóm nghi phạm (bao gồm giám đốc nhà máy) đã “thổi giá” linh kiện lên gấp 3 lần giá thị trường nhằm trục lợi.

Giới chức NABU và SBU cho biết, vụ việc đã gây thiệt hại đáng kể cho ngân sách nhà nước.

Giám đốc nhà máy trước đó đã bị bắt giữ vào tháng 4/2025 với một cáo buộc khác: Cung cấp đạn pháo lỗi cho quân đội Ukraine.