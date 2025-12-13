Chất lượng không khí Hà Nội tiệm cận mức nguy hại

22h, trạm quan trắc chất lượng không khí tại Đại học Bách khoa Hà Nội trên đường Giải Phóng của Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) hiển thị chỉ số AQI là 282, cao nhất ghi nhận kể từ đầu mùa đông năm nay và tiệm cận mức nguy hại (AQI trên 300).

Ở trạm này, từ chiều 12/12 trong các phiên cập nhật một tiếng một lần, chỉ số AQI liên tục tăng, tuy nhiên đến 23h trạm dừng cập nhật. Trạm tại đường Giải Phóng cũng ghi nhận chất lượng không khí ở mức rất kém liên tục trong 36 giờ qua (từ 7h ngày 11/12). Đánh dấu đợt ô nhiễm không khí nghiêm trọng nhất từ đầu mùa.

Ô nhiễm không khí nghiêm trọng trong đêm ở Hà Nội. Ảnh: Thanh Hải

Trong khi đó, lúc 23h, chỉ số AQI trạm công viên Nhân Chính trên đường Khuất Duy Tiến là 195.

AQI là chỉ số chất lượng không khí, thể hiện mức độ ô nhiễm; chỉ số càng cao mức ảnh hưởng sức khỏe càng lớn. Cơ quan chức năng cho rằng ô nhiễm chủ yếu đến từ bụi mịn PM2.5. AQI vượt 300 tương đương với mức nguy hại - cao nhất trong thang đo và ứng với cảnh báo khẩn cấp về sức khỏe "toàn bộ dân số bị ảnh hưởng sức khỏe tới mức nghiêm trọng".

Lúc 23h, cùng ghi nhận chỉ số chất lượng không khí ở mức rất kém còn có trạm tại phường Hà Nam (Ninh Bình) chỉ số AQI 257; trạm TP Hưng Yên cũ (Hưng Yên) 228; trạm tại phường Thái Bình (Hưng Yên) 18-21h AQI cũng ở mức rất kém.

Theo trang tổng hợp dữ liệu chất lượng không khí IQAir - hệ thống thu thập và xếp hạng AQI dựa trên dữ liệu từ mạng lưới trạm quan trắc toàn cầu. Lúc 23h45 ngày 12/12, IQAir xếp Hà Nội ô nhiễm thứ ba thế giới với chỉ số 326, xếp sau Lahore (Pakistan) 465 và Delhi (Ấn Độ) 413.

Trên bản đồ của hệ thống này, 7 trạm tại Hà Nội hiển thị mức nguy hại (AQI trên 300). Trong đó, một trạm tại Hà Đông chỉ số lên tới 433, Long Biên 405, Tây Hồ 392, Trấn Vũ 364.

Cục Môi trường dự báo, ngày mai khi không khí lạnh tràn về chất lượng không khí ở Hà Nội và miền Bắc sẽ cải thiện khi về mức trung bình.

Ngày 27/11, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các bộ, ngành triển khai biện pháp cấp bách tại Hà Nội và vùng lân cận. Bộ Công Thương được đề nghị yêu cầu các nhà máy nhiệt điện, thép, hóa chất và phân bón vận hành hệ thống xử lý khí thải, không xả thải chưa xử lý và giảm công suất khi chỉ số vượt 200.

Bộ Xây dựng yêu cầu công trình che chắn, rửa xe, phun sương dập bụi và có thể tạm dừng hạng mục gây bụi lớn. Các địa phương phân luồng giao thông, kiểm soát phương tiện chở vật liệu để hạn chế ùn tắc làm tăng ô nhiễm. Bộ Công an tăng cường xử lý xe chở vật liệu không che chắn, phương tiện quá niên hạn xả khói đen và hành vi đốt rác trái phép.

Bộ Y tế hướng dẫn người dân bảo vệ sức khỏe, đặc biệt nhóm nhạy cảm. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục hạn chế hoạt động ngoài trời khi không khí ở mức xấu.